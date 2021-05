Hamilton przybył do Hiszpanii jako lider punktacji sezonu. Przewaga nad Maxem Verstappenem z Red Bull Racing wynosi osiem punktów. Na Circuit de Barcelona-Catalunya spodziewana jest kolejna odsłona zaciętej rywalizacji pomiędzy głównymi faworytami do tytułu.

W drugim piątkowym treningu lepszy był Hamilton. Brytyjczyk podczas najszybszego okrążenia wykręcił 1.18,170. Po zajęciach był zadowolony z obu sesji, choć zaznaczył, że W12 wymagał pracy nad ustawieniami.

- To był dobry początek weekendu - powiedział Hamilton. - Tor jest niesamowity. Balans samochodu przypomina ten z ostatniego wyścigu. Jest ciasno, ale wygląda na to, że mamy naprawdę świetne tempo.

- O, nie, nie. Musieliśmy nad tym popracować - odniósł się do sugestii, że samochód od początku spisywał się idealnie. - Nigdy nie przychodzi to łatwo. Z tym samochodem nie może być łatwo. Jednak rozumiemy go, wiemy w jakim kierunku podążać. Dokonaliśmy pewnych zmian. Nie wiem czy korzystnych akurat pod kątem tej sesji, ale znaleźliśmy pewne rzeczy.

Nowością dla wszystkich kierowców jest zmieniony układ zakrętu numer 10. Dokonane modyfikacje sprawiły, że przejście w „jedenastkę” jest teraz bardziej płynne.

- Hmm... Nie jest tam tak przyczepnie, jak w innych fragmentach, ale to się poprawi. Generalnie nie bardzo rozumiem, o co chodziło z tym zakrętem. Jest szybciej, dużo szybciej, ale nie jechałem tam jeszcze w trakcie wyścigu. Nie mogę powiedzieć czy to lepiej dla rywalizacji, czy nie. Wcześniej było to hamowanie prawie do zera. Było tam jeszcze jedno miejsce do wyprzedzania, ale prosta okazywała się zbyt krótka. Nie wiem.

Trzeci trening ruszy jutro o godzinie 12:00. Start kwalifikacji zaplanowano na 15:00.

