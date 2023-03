Obecny kontrakt Hamiltona wygasa po zakończeniu rozpoczynającego się już w piątek sezonu. Choć jeszcze w zeszłym roku obie strony zapewniały, że rozmowy na temat nowej umowy pójdą sprawnie i szybko, ta nie została jeszcze podpisana.

Zdaniem niektórych obserwatorów, w tym Jensona Buttona, Hamilton przed decyzją odnośnie swojej przyszłości chce się przekonać, jak bardzo konkurencyjny jest tegoroczny Mercedes W14.

- Musi o to chodzić - przekonuje Button w rozmowie z The Telegraph. - Gdyby było inaczej, po co by to tak opóźniali? Sam Hamilton przecież wie, jak denerwujące są nasze ciągłe pytania o kontrakt.

- Mam na myśli to, że przecież musimy zadawać te pytania. Jednak odpowiadanie na nie w kółko może denerwować. Wydaje mi się, że to wszystko dlatego, iż zastanawia się, jak bardzo będą konkurencyjni. Czy podpisze kontrakt, jeśli znowu będą z tyłu, chcąc, by jeszcze za jego obecności ponownie stali się szybcy? A może pomyśli: „Lepiej jak już odejdę”. Kto wie?

W podobnym tonie wypowiedział się niedawno Damon Hill.

- Jednym z wyjaśnień może być to, że obie strony chcą się przekonać jak konkurencyjny będzie Mercedes zanim podpiszą nowy kontrakt. Jeśli rozpoczną sezon 2023 daleko z tyłu, niewykluczone, że Lewis będzie mniej chętny na długoterminową umowę.