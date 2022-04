Obrońcy lauru wśród konstruktorów nie najlepiej zaczęli sezon i nie mogą nadążyć za Ferrari i Red Bullem, a wysokie lokaty zawdzięczają przede wszystkim problemom rywali.

Przyczyną większości problemów Mercedesa jest zjawisko tzw. podskakiwania. Aby nieco załagodzić jego skutki, W13 musi być wyżej zawieszony, co z kolei niekorzystnie wpływa na docisk.

W Brackley są przekonani, że jeśli uda się zapanować nad wspomnianym podskakiwaniem, odblokują spory potencjał, drzemiący w samochodzie. Istotne poprawki szykowane są już na przyszłotygodniowe Grand Prix Miami. Mają one dać odpowiedź na kilka pytań związanych z kierunkiem prac.

Więcej wyjaśnił Andrew Shovlin, szef inżynierii torowej w Mercedesie.

- Wiemy, w jakim miejscu w tej chwili jesteśmy i wiemy, że istnieje strata, którą musimy nadrobić - powiedział Shovlin w tradycyjnym filmie podsumowującym wyścigowy weekend. - Jako zespół skoncentrowani pozostajemy na wyzwaniu inżynieryjnym, a jest ono bardzo ciekawe.

- Są to dla nas nowe problemy, które musimy opanować i zrozumieć. Poświęcamy temu mnóstwo energii, posuwamy się naprzód dzień po dniu i coraz więcej się o tym uczymy. Miejmy nadzieję, że niedługo, być może już w Miami, zaczniemy dostarczać części do samochodu, które dadzą nam wskazówkę czy zmierzamy w dobrym kierunku, czy nie.

- Nie spodziewamy się rozwiązania z dnia na dzień. Jednak jeśli uda nam się uzyskać wskazówkę, że podążamy we właściwym kierunku, może się okazać, iż dotarliśmy do sedna i będziemy bardzo zadowoleni.

Zarówno Toto Wolff, szef zespołu, jak i obaj kierowcy: Lewis Hamilton i George Russell wielokrotnie podkreślali, że potencjał w W13 jest i trzeba go „jedynie” odblokować.

- To trochę banalne, ale rzeczywiście nie możemy jeździć samochodem w taki sposób, do którego został zaprojektowany. Musimy go podwyższać, a przez to traci się osiągi. Niewykluczone, że praktycznie każdy samochód w stawce ma taki problem i wiemy, iż podniesienie bolidu pozwala to załagodzić.

- Dużo wykonanej w Brackley pracy polegało na zrozumieniu tego zjawiska i odpowiedzi czy możemy je kontrolować i czy możemy się go pozbyć. Jeśli Toto mówi o znalezieniu klucza, tak naprawdę chodzi o rozwiązanie aerodynamiczne.

- Będąc realistami, uważamy, że będzie to coś, do czego podchodzimy krok po kroku i zmiana nie wydarzy się w jednej chwili. Widzimy jednak zachęcające sygnały. Jak powiedziałem, mamy nadzieję, że wkrótce - może już w Miami - dostarczymy części i zobaczymy postęp w tej kwestii.

Mercedes jest obecnie trzeci w tabeli konstruktorów. Do prowadzącego Ferrari traci 47 punktów.