Wśród trwających spekulacji, że Russell ma zostać awansowany z Williamsa do Mercedesa na sezon 2022, dwukrotny mistrz świata Alonso powiedział, że jazda 23-latka w dalszej części stawki jest „imponująca”

- Wiemy, że nie jest to konkurencyjny pakiet - powiedział Hiszpan w odniesieniu do samochodu Williamsa. - W tym roku owszem jest lepiej, ale nie było tak w dwóch poprzednich sezonach. Sądzę, że (Russell) dawał od siebie coś specjalnego w każdy weekend i dobrze to się oglądało w domu. Takie rzeczy zawsze robią wrażenie.

Russell został teraz zapytany przez niemiecki Auto Motor und Sport, czy 40-letni Alonso również osobiście przekazał mu tego rodzaju pochwały.

- Usłyszałem o tym w mediach - odpowiedział Russell. - W każdym razie to wiele dla mnie znaczy, gdy dotarły do mnie takie słowa od Fernando. Jest jednym z najwspanialszych kierowców wyścigowych w historii.

- Widziałem statystykę, że brakowało mu tylko około dziesięciu punktów, aby mieć o wiele więcej tytułów - dodał. - Dwa mistrzostwa świata to wielkie osiągnięcie, ale był blisko znacznie większej ilości sukcesów.