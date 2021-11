W tym tygodniu odbędzie się Grand Prix Meksyku, następnie udadzą się do Brazylii. Serię tę zakończy Grand Prix Kataru.

Reprezentant Alpine, Fernando Alonso, odnosząc się do najbliższej rundy mistrzostw, przekazał: - To kolejny fajny tor, na którym są dobre możliwości do wyprzedzania oraz bardzo długa prosta. Czeka nas wyścig, podczas którego panuje wspaniała atmosfera. Część stadionowa tego obiektu jest jak żadna inna w kalendarzu. Uwielbiam piłkę nożną i przypomina mi to klimatem stadion piłkarski. Zazwyczaj jest tu gorąco, przebywamy na sporej wysokości nad poziomem morza, więc to ogromne obciążenie dla nas i dla samochodu.

O wyzwaniach osiemnastej rundy tegorocznych mistrzostw mówi Marcin Budkowski, dyrektor wykonawczy Alpine Formula One Team.

- Meksyk, z jego dużą wysokością nad poziomem morza, stanowi wyjątkowe wyzwanie - powiedział Marcin Budkowski. - Na wysokości 2000 metrów powietrze jest bardziej rozrzedzone, co ma wpływ na aerodynamikę i funkcjonowanie silnika.

- Wyścigi w Meksyku są z pewnością nietypowe, ponieważ samochody mają ustawione lotki skrzydeł na poziomie jak w Monako, co zapewnia siłę docisku podobną co w Monzy - kontynuował. - Daje to uczucie lekkości samochodu oraz przekłada się na niską przyczepność. Chłodzenie układu napędowego również jest wyzwaniem. Natomiast w przypadku chłodzenia hamulców wykorzystuje się wszelkie możliwe rozwiązania mimo normalnej temperatury otoczenia.

- To początek niezwykłej sekwencji wyścigów, która przenosi nas z Ameryki Środkowej do Ameryki Południowej, zanim dotrzemy na Bliski Wschód - dodał. - Choć ekscytujące, będzie to również wymagające dla zespołu. Stanowi bowiem trudne wyzwanie logistyczne. Jest to ważny okres w roku, jako zespół musimy trzymać się razem, dbać o siebie nawzajem w tak pracowitym czasie i utrzymywać ducha ekipy na wysokim poziomie.

Drugi z kierowców Alpine, Esteban Ocon dodał: - Fajnie jest odwiedzić Mexico City, to elektryzujące miejsce, a gwar jest niesamowity kiedy przyjeżdża Formuła 1. Ponieważ nie było nas tu ostatnio, w tym roku atmosfera będzie wyjątkowa. Pomiędzy rundą w Austin, a tą najbliższą, zaliczyłem krótkie wakacje w Meksyku. Po niedługim odpoczynku czuję się świeżo i jestem gotowy na nadchodzący weekend.

- To dobre miejsce do ścigania - uznał. - Tor jest trudny z wielu powodów, głównie ze względu na dużą wysokość nad poziomem morza, co odbija się na działaniu jednostki napędowej oraz nie ułatwia znalezienia dobrych ustawień. Samochody są przystosowane do wysokiej siły docisku, ale tu stosuje się niską, co uzasadniają panujące warunki.

Grand Prix Meksyku - Okrążenie toru Autódromo Hermanos Rodríguez