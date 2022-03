Nadchodzące mistrzostwa Formuły 1 będą ważne dla Sergio Pereza w kontekście jego przyszłości w królowej sportów motorowych. Kontrakt z Red Bull Racing ma ważny do końca roku.

Meksykanin chcąc przedłużyć umowę z ekipą z Milton Keynes będzie musiał jak najlepiej spisać się za kierownicą RB18 w nadchodzącej kampanii. W rzeczywistości zeszłoroczne porozumienie również obejmowało jeden sezon, ale ponieważ był to jego debiut w zespole, niestabilne wyniki były do pewnego stopnia do przyjęcia. Teraz oczekiwania są większe.

Perez zapewnia, że czuje się silniejszy i jest gotowy na podjęcie wyzwania.

- Nie mogę doczekać się nowego sezonu - przekazał. - Kiedy zaczynasz swój drugi rok w zespole, automatycznie czujesz się o wiele bardziej komfortowo. Tak jest w moim przypadku. Jestem lepiej przygotowany, ponieważ poznałem sposób pracy ekipy i filozofię ich działania. To robi różnicę.

- Wraz z początkiem sezonu wszyscy są w tym samym położeniu. Nikt nie zna zbyt dobrze swojego samochodu, ze względu na zmiany w przepisach - dodał. - Owszem testy w Barcelonie i Bahrajnie przebiegły pozytywnie dla Red Bulla.

- W niedzielę czeka nas interesujący wyścig, a gdy pojawi się flaga w szachownicę, ciekawie będzie zobaczyć, kto jakie zajmie miejsce. Z niecierpliwością oczekuję na tegoroczne mistrzostwa. Najważniejsze, abym był regularny przez całą kampanię. Jestem gotowy na to wyzwanie - dodał.

Grand Prix Bahrajnu odbędzie się już w tym tygodniu. Pierwszy, piątkowy trening otworzy sezon i weekend wyścigowy o 13:00 polskiego czasu.