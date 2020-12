Schumacher został potwierdzony, jako kierowca amerykańskiej ekipy, od sezonu 2021. Będzie jeździł z numerem 47.

Grand Prix Abu Zabi nie pokrywa się z zawodami w Formule 2, których ostatnia odsłona będzie miała miejsce w najbliższy weekend w Bahrajnie. Już potwierdzono, że Niemiec weźmie udział w pierwszej sesji treningowej F1 na torze Yas Marina, jak również w testach dla młodych kierowców.

Czytaj również: Schumacher w składzie zespołu Haas

W najbliższy weekend, w Grand Prix Sakhiru, Grosjeana zastąpi Pietro Fittipaldi. Francuz natomiast, który w środę został już wypisany ze szpitala w Bahrajnie, chciałby powrócić za kierownicę samochodu F1 podczas finału mistrzostw, tydzień później.

Decyzja o starcie Grosjeana zostanie podjęta dopiero w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w poniedziałek, ale Mick Schumacher już wyraził gotowość, gdyby potrzebne było zastępstwo.

- Moim zdaniem to świetne, że jestem uważany za gotowego do startu - powiedział Schumacher. - Czuję, że tak jest. Oczywiście stanowiłoby to duże wyzwanie, ale sądzę, że dzięki temu jeszcze bardziej poznałbym samochód Formuły 1 i jeszcze lepiej przygotował się na przyszły rok.

Szef Haas F1 Team - Günther Steiner przekazał, że jeszcze nie zapadły żadne ustalenia w tym temacie.

- Nie rozmawialiśmy o tym - poinformował Steiner. - Jak mówiłem już wcześniej, zobaczymy w poniedziałek, w jakim stanie będzie Romain.

- Mamy wielu kierowców w gotowości, którzy mogą zastąpić Romaina, ale ostateczna decyzja zapadnie wtedy, kiedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że nie może prowadzić. Uważam, że współpracę z Haasem powinien zakończyć w wyścigu, a nie jako widz. Taki jest nasz cel.

Schumacher po raz pierwszy pojeździ samochodem Haasa w piątkowym treningu przed GP Abu Zabi, ale Steiner zbagatelizował znaczenie tej sesji. Ważniejsze będą zimowe testy w nowym bolidzie.

- Są tylko trzy dni testów przez następnym sezonem. Będą o wiele ważniejsze niż ten trening. Sądzę, że wszyscy znają moją opinię na ten temat. Fajnie, że pojeździ, ale niewiele się z tego nauczy. Największe doświadczenie zdobywa się, kiedy trzeba poradzić sobie z presją podczas wyścigu. Z pewnością sesja testowa dla młodych kierowców będzie dla niego dobra, dzień w bolidzie zawsze jest przydatny. Jednak najważniejsze będą testy przedsezonowe. Nie możemy sobie pozwolić na żadne problemy przez te trzy dni, ponieważ to niewiele jazdy, dodatkowo podzielonej na dwóch kierowców.

Zapytany, czemu to Schumacher weźmie udział w treningu przed GP Abu Zabi, a nie drugi z ich nowych kierowców, Nikta Mazepin, odparł: - Tak to się ułożyło. Czasami tak bywa. Nie przeprowadzaliśmy w tej kwestii jakiejś analizy.