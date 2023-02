Były kierowca Red Bulla, Mark Webber, jest częścią zespołu zarządzającego karierą swojego młodszego rodaka, wraz z żoną Ann Neal. Razem pomogli Piastriemu przejść przez trudny okres w zeszłym roku, po tym jak Oscar opuścił Alpine w kontrowersyjnych okolicznościach.

Rada ds. rozpoznawania kontraktów potwierdziła później, że młody Australijczyk może legalnie dołączyć do McLarena.

- Zarówno Mark, jak i Ann dali mi wiele rad. Myślę, że najważniejszą było to, aby nie lekceważyć wyzwania, jakim jest F1. To duży krok naprzód w stosunku do tego, czym ścigałem się wcześniej. Jest też inna dynamika ścigania w sporcie, w którym miał miejsce mój pierwszy rok zarabiania na prowadzeniu samochodów wyścigowych, co jest całkiem fajne - przyznał Piastri.

- Myślę, że bycie jednym z kierowców w zespole 700 lub 800 osób, które tu mamy, to duża odpowiedzialność. Mark, Andrea [Stella] i Zak [Brown] przypomnieli mi o odpowiedzialności, jaka spoczywa na mnie i wpływie, jaki mogę mieć na motywację i produktywność zespołu. Mogę mieć też kluczowy wkład w projekt bolidu. Oczywiście nie buduję części sam, ale mówię ludziom, czego potrzebujemy, a [zespół] jest w stanie wykonać pracę - dodał Australijczyk.

Piastri podziękował również Webberowi i jego żonie za wsparcie, jakiego mu udzielili, zwłaszcza zeszłego lata, kiedy konflikt z Alpine znajdował się w bardzo intensywnej fazie.

- Mark i Ann dużo dla mnie robią, głównie za kulisami, upewniając się, że mogę skupić się na tym, co najważniejsze w F1. Szczególnie w tym roku byłem wdzięczny za ich wsparcie. Byli ogromną pomocą w moim narożniku i jestem naprawdę wdzięczny, że ​​mam ich po swojej stronie - podsumował kierowca McLarena.

McLaren MCL60 1 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail top view 2 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail side 3 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail side 4 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail side 5 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail rear wing 6 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail rear wing 7 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail rear suspension 8 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail rear suspension 9 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail rear 10 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail front wing 11 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail front wing 12 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail front wing 13 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail front wing 14 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail front suspension 15 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail front suspension 16 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail front suspension 17 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail front suspension 18 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail floor 19 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail floor 20 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail floor 21 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail flloor 22 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail diffuser 23 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail cooling 24 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail airbox 25 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail 26 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail 27 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail 28 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail 29 / 30 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL60, detail 30 / 30 Autor zdjęcia: McLaren