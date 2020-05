Weber czeka na dwóch Schumacherów

Bracia Michael i Ralf Schumacher spotkali się w stawce Formuły 1 w latach 1997-2006. Niewykluczone, że w przyszłości ponownie dojdzie do rodzinnego pojedynku. Zarówno syn siedmiokrotnego mistrza świata - Mick, jak i potomek Ralfa - David, rozwijają swoje kariery w „single-seaterach”.

Mick spędzi kolejny sezon w Formule 2. David powoli przebija się do stawki F3, a w minioną niedzielę reprezentował barwy Racing Point w wirtualnym Grand Prix Holandii Formuły 1.

Weber, który prowadził karierę Michaela i do pewnego czasu również Ralfa, z tym drugim wciąż utrzymuje kontakt.

- Często rozmawiamy przez telefon - powiedział na łamach Kolner Express. - Ralf zamknął stary zespół kartingowy Michaela i przeprowadził się z Davidem do Hallwang. Koncentrują się teraz na rywalizacji w formułach.

- Byłoby fajnie, gdyby on i Mick dostali się do Formuły 1. Świetnie byłoby to zobaczyć i trzymam za nich kciuki. Byłbym niezmiernie szczęśliwy. Brakuje mi motorsportu.

Niemiecki menedżer zdradził również, że niedawno brał udział w nagraniach do oficjalnego dokumentu opowiadającego o karierze Schumachera.

- Zespól filmowy przyjechał do mnie kilka razy i nagrywaliśmy różne sceny. Ralf z jakiegoś powodu początkowo nie chciał brać w tym udziału, ale ostatecznie zgodził się na komentarze dotyczące sportowej rywalizacji, bez poruszania spraw prywatnych.