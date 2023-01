WEC nadal na radarze McLarena

McLaren poza występami w Formule 1, zaangażowany jest także w IndyCar, Extreme E oraz Formułę E. Powrót do wyścigów długodystansowych dyskutowany jest od kilku lat, ale zamiar nie doczekał się jeszcze realizacji.

Czytaj również: Nowy McLaren za nieco ponad miesiąc

Pytany o WEC, Brown odparł jednak:

- To nadal jest na moim biurku i to niemal na samym wierzchu - powiedział Brown w rozmowie ze Speedcafe. - Jest to coś, co zdecydowanie chcemy zrobić, więc to bardziej kwestia „kiedy”, a nie „czy”. Jednak przy tak poważnej decyzji znaczenie ma wiele kwestii.

- Dopiero co kupiliśmy zespół Formuły E, jesteśmy nowicjuszami z własną ekipą w Indycar i Extreme E, wiele dzieje się też w Formule 1. Musimy się więc upewnić, że jest odpowiedni czas na rozpoczęcie kolejnego dużego projektu, zwłaszcza takiego, gdzie jest wielka konkurencja.

- W 2019 roku źle podeszliśmy do Indianapolis, przyjeżdżając nieodpowiednio przygotowanymi. Te rany wciąż bolą.

- Pragnieniem jest zaangażowanie w samochody sportowe. Z całą pewnością. Chodzi tylko, by to dopasować, gdy będziemy gotowi i nie narazi to na szwank innych naszych działań. Mamy w tej chwili dużo aktywności.