Wielkimi krokami zbliża się odsłonięcie pomnika Ayrtona Senny na terenie Muzeum Motorsportu, mieszczącego się przy ulicy nazwanej jego imieniem w Wałbrzychu. Ten wyjątkowy kierowca, który zginął w tragicznym wypadku na torze Imola 1 maja 1994 r., był nie tylko fantastycznym sportowcem, ale też człowiekiem o wielkim sercu, który większość zarobionych na torach Formuły 1 pieniędzy przekazał na cele dobroczynne, zwłaszcza na edukację dzieci z biednych rodzin w Ameryce Południowej.

Inicjatywa powstania pomnika Ayrtona Senny, która wyszła od twórcy Muzeum, słynnego niegdyś kierowcy rajdowego i wyścigowego Jerzego Mazura, wymaga jednak wsparcia finansowego, żeby ten odlany z brązu, naturalnej wielkości pomnik mógł zostać uroczyście odsłonięty na początku września tego roku.

Żeby uatrakcyjnić tę zbiórkę proponujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wpłacą jako cegiełkę co najmniej 100 zł, wyjątkową pamiątkę. Będzie to serigrafia rysunku ołówkiem, autorstwa znanego wszystkim miłośnikom klasycznej motoryzacji, utalentowanego grafika i fotografa Jakuba Żołędowskiego. Rysunek formatu A4 przedstawia Ayrtona Sennę za kierownicą McLarena MP4/6 w trakcie wyścigu Grand Prix Monaco 1991. Każdy ze 160 reprintów (w tylu wyścigach F1 wystartował Ayrton Senna) jest ponumerowany, podpisany własnoręcznie przez autora i oznaczony specjalnym hologramem potwierdzającym jego autentyczność. Ofiarodawcy otrzymają reprinty z numerami od 1 do 160 według wysokości dokonanych wpłat, od najwyższej do najniższej. Dodatkowo każdy wspierający otrzyma bezterminowo ważny, bezpłatny, pamiątkowy bilet wstępu do Muzeum. Wysyłka reprintów - cegiełek na budowę pomnika odbędzie się na koszt Muzeum Motoryzacji.

Link do zbiórki

Ofiarodawcy, którzy wpłacą kwoty 100 zł i powyżej, proszeni są o wysłanie danych adresowych do wysyłki na adres: muzeum@jmmazur.org wraz z podaniem daty i wysokości wpłaconej kwoty.

informacja prasowa

Reprint Ayrton Senna, McLaren MP4/6 Photo by: Kuba Żołędowski