Formuła 1 GP Abu Zabi

Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne 2025

Za nami ostatnia czasówka w sezonie 2025 Formuły 1 i czas na podsumowanie końcowe pojedynków „head to head”.

Maciej Klaja
Opublikowano:
Charles Leclerc, Ferrari, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Charles Leclerc, Ferrari, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Autor zdjęcia: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Po zdobyciu mistrzostwa świata konstruktorów kierowcy McLarena walczą już tylko o trofeum indywidualne. W kwalifikacjach zapadł między nimi remis 15 do 15, choć wyłączając sprinty minimalnie lepszy był Lando Norris. Zwycięzca nie został wyłoniony także spośród zawodników Saubera.

Najmniejsza różnica dzieliła Carlosa Sainza i Alexa Albona - 17:12 na korzyść Hiszpana oraz Olivera Bearmana i Estebana Ocona - 18:12.

Charles Leclerc zdeklasował Lewisa Hamiltona, wygrywając aż 23 do 7. Identycznym rezultatem może poszczycić się Pierre Gasly nad Jackiem Doohanem i Franco Colapinto. Jeszcze lepiej wypadł George Russell, który pokonał debiutującego Kimiego Antonellego 25:5.

Max VerstappenFernando Alonso pokazali absolutną dominację, przegrywając tylko raz. Holendrowi zabrakło 0,009 sekundy w kwalifikacjach do sprintu w Katarze, a Hiszpanowi 0,073 s. w Chinach.

Liam Lawson jako jedyny kierowca poniósł porażkę z aż dwoma kierowcami - najpierw z 0:3 z Maxem Verstappenem, a następnie 21:6 z Isackiem Hadjarem.

McLaren

Oscar Piastri

15-15

(11-13 without sprints)

 LANDO NORRIS

2

(+0.084s in Q3)

 Australia Australia

1

3

 China China (sprint)

6

(+0.464s in SQ3)

1

 China China

3

(+0.152s in Q2)

 3
(+0.032s in Q3)

 Japan Japan

2
1 Bahrain Bahrain

6

(+0.426s in Q3)
2 Saudi Arabia Saudi Arabia

10

(no lap time in Q3 – crash)
2 United States Miami (sprint)

3

(+0.055s in SQ3)

4

(+0.106s in Q3)

 United States Miami

2
1 Italy Emilia Romagna

4

(+0.292s in Q3)

3

(+0.175s in Q3)

 Monaco Monaco

1

1

 Spain Spain

2

(+0.209s in Q3)

3

 Canada Canada

7

(+0.505s in Q3)

3

(+0.583s in Q3)

 Austria Austria

1

2

 United Kingdom Great Britain

3

(+0.015s in Q3)

1

 Belgium Belgium (sprint)

3

(+0.618s in SQ3)

2

(+0.085s in Q3)

 Belgium Belgium

1
2 Hungary Hungary

3

(+0.015s in Q3)
1 Netherlands Netherlands

2

(+0.012s in Q3)

3

(+0.113s in Q3)

 Italy Italy

2

9

(no lap time in Q3 - crash)

 Azerbaijan Azerbaijan

 7

3

 Singapore Singapore

5

(+0.062s in Q3)

(+0.309s in SQ3)

 United States United States (sprint)

2

6

(+0.283 in Q3)

  United States United States

2

8

(+0.588s in Q3)

 Mexico Mexico

1

3
(+0.185s in SQ3)

 Brazil Brazil (sprint)

1

4
(+0.375s in Q3)

  Brazil Brazil

1

5

(+1.027s in Q3 - rain)

 United States Las Vegas

1

1

 Qatar Qatar (sprint) 3
(+0.230s in SQ3)
1 Qatar Qatar

2

(+0.108s in Q3)

3

(+0.029s in Q3)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

2

Ferrari

CHARLES LECLERC 23-7

(19-5 without sprints)

 LEWIS HAMILTON

7

 Australia Australia

8

(+0.218s in Q3)

4

(+0.208s in SQ3)

 China China (sprint)

1

6

(+0.094s in Q3)

 China China

5

4

 Japan Japan

 8
(+0.311s in Q3)

3

 Bahrain Bahrain

9

(+0.597s in Q3)

4

 Saudi Arabia Saudi Arabia

7

(+0.531s in Q3)

6

 United States Miami (sprint)

7

(+0.222s in SQ3)

8

 United States Miami

12

(+0.058s in Q2)

11

 Italy Emilia Romagna

12

(+0.161s in Q2)

2

 Monaco Monaco

4

(+0.319s in Q3)

7

(+0.086s in Q3)

 Spain Spain

5

8

(+0.156s in Q3)

 Canada Canada

5

2

 Austria Austria

4

(+0.090s in Q3)

6

(+0.026s in Q3)

 United Kingdom Great Britain

5

4

 Belgium Belgium (sprint)

18

(+0.645s in SQ1 - spin)
3 Belgium Belgium

16

(+0.304s in Q1 - lap deleted)
1 Hungary Hungary

12

(+0.247s in Q2)
6 Netherlands Netherlands

7

(+0.050s in Q3)
4 Italy Italy

5

(+0.117s in Q3)
10 Azerbaijan Azerbaijan

12

(+0.664s in Q2)

7

(+0.096s in Q3)

 Singapore Singapore

6

10
(+0.069 in SQ3)

 United States United States (sprint)

 8

3

 United States United States

5

(+0.105s in Q3)

 2

 Mexico Mexico

3

(+0.090s in Q3)

8

 Brazil Brazil (sprint)

11
(+0.079s in SQ2)

3

 Brazil Brazil

13

(+0.299s in Q2)

9

 United States Las Vegas

20

(+3.301s in Q1 - rain)

9

 Qatar Qatar (sprint)

18

(+0.407s in SQ1)

10

 Qatar Qatar

18

(+0.343s in Q1)

5

 United Arab Emirates Abu Dhabi

16

(+0.231s in Q1)

Red Bull

max verstappen 3-0

(2-0 without sprints)

 liam lawson
3 Australia Australia

18

(+1.076s in Q1)

2

 China China (sprint)

20

(+0.813s in SQ1)
4 China China

20

(+0.750s in Q1)
MAX VERSTAPPEN

26-1

(22-0 without sprints)

 YUKI TSUNODA

1

 Japan Japan

15
(+0.498s in Q2)

7

 Bahrain Bahrain

10

(+0.880s in Q3)

1

 Saudi Arabia Saudi Arabia

8

(+0.910s in Q3)

4

 United States Miami (sprint)

18

(+1.293s in SQ1)

1

 United States Miami

10

(+0.739s in Q3)

2

 Italy Emilia Romagna

20

(no lap time - crash in Q1)

5

 Monaco Monaco

12

(+0.540s in Q2)

3

 Spain Spain

20

(+0.587s in Q1)

2

 Canada Canada

11

(+0.464s in Q2)

7

 Austria Austria

18

(+0.263s in Q1)

1

 United Kingdom Great Britain

12

(+0.510s in Q2)

2

 Belgium Belgium (sprint)

12

(+0.601s in SQ2)

4

 Belgium Belgium

7

(+0.381s in Q3)

8

 Hungary Hungary

16

(+0.163s in Q1)

3

 Netherlands Netherlands

12

(+0.500s in Q2)

1

 Italy Italy

10

(+0.727s in Q3)

1

 Azerbaijan Azerbaijan

6

(+1.026 in Q3 - drops of rain)

2

 Singapore Singapore

13

(+0.781s in Q2)

 1

 United States United States (sprint)

18
(+1.896s in SQ1)

1

 United States United States

13
(+0.765s in Q2)

5

 Mexico Mexico

11

(+0.211s in Q2)

6

 Brazil Brazil (sprint)

18
(+0.717s in SQ1)

16

 Brazil Brazil

19
(+0.308s in Q1)

2

 United States Las Vegas

10

(+3.340s in Q1 - rain)
6
(+0.009s in SQ3)		 Qatar Qatar (sprint)

5
3 Qatar Qatar

16

(+0.289s in Q1)
1 United Arab Emirates Abu Dhabi

10

(no lap time in Q3 - gave a tow)

Mercedes

george russell

25-5

(21-3 without sprints)

 andrea kimi antonelli
4 Australia Australia

16

(+0.554s in Q1 – car damage)

5

 China China (sprint)

7

(+0.569s in SQ3)

2

 China China

8

(+0.380s in Q3)

 5

 Japan Japan

6
(+0.237s in Q3)

2

 Bahrain Bahrain

4

(+0.204s in Q3)

3

 Saudi Arabia Saudi Arabia

5

(+0.459s in Q3)

5

(+0.309s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

5

(+0.114s in Q3)

 United States Miami

3
3 Italy Emilia Romagna

13

(+0.438s in Q2)

 14

 Monaco Monaco

15

(no lap time in Q2 - crash in Q1)

4

 Spain Spain

6

(+0.263s in Q3)

1

 Canada Canada

4

(+0.492s in Q3)

5

 Austria Austria

9

(+0.513s in Q3)

4

 United Kingdom Great Britain

7

(+0.345s in Q3)

13

 Belgium Belgium (sprint)

20

(+2.744s in SQ1 - brake issue)

6

 Belgium Belgium

18

(+0.355s in Q1)

4

 Hungary Hungary

15

(+1.185s in Q2 - track limits)

5

 Netherlands Netherlands

11

(+0.180s in Q2)

6

 Italy Italy

7

(+0.043s in Q3)

5

(+0.353s in Q3 - drops of rain)

 Azerbaijan Azerbaijan

4
1 Singapore Singapore

4

(+0.379s in Q3)
 5 United States United States (sprint)

11
(+0.556s in SQ2)
4

  United States United States

7
(+0.288s in Q3)
4 Mexico Mexico

6

(+0.084s in Q3)
4
(+0.155s in SQ3)		 Brazil Brazil (sprint)

2

6

(+0.257s in Q3)

 Brazil Brazil

2

4

 United States Las Vegas

17

(+3.170s in Q1 - rain)

2

 Qatar Qatar (sprint)

7

(+0.445s in SQ3)
4 Qatar Qatar

5

(+0.184s in Q3)
4 United Arab Emirates Abu Dhabi

14

(+0.350s in Q2)

Aston Martin

LANCE STROLL 1-29

(0-24 without sprints)

 FERNANDO ALONSO

13

(+0.030s in Q2)

 Australia Australia

12

10

 China China (sprint)

11

(+0.073s in SQ2)

14

(+0.085s in Q2)

 China China

13

20

(+0.934s in Q1)

 Japan Japan

13

19

(+0.649s in Q1)

 Bahrain Bahrain

13

16

(+0.097s in Q1)

 Saudi Arabia Saudi Arabia

 13

16

(+0.573s in SQ1) 

 United States Miami (sprint)

10

19

(+0.226s in Q1)

 United States Miami

17

8

(+0.150s in Q3)

 Italy Emilia Romagna

5

19

(+0.889s in Q1)

 Monaco Monaco

10 

14

(+0.535s in Q2 - injured)

 Spain Spain

10

18

(+0.442s in Q1)

 Canada Canada

6

16

(+0.132s in Q1)

 Austria Austria

11

18

(+0.396s in Q1)

 United Kingdom Great Britain

 9

15

(+0.379s in SQ2)

 Belgium Belgium (sprint)

14

20

(+0.117s in Q1)

 Belgium Belgium

19

6

(+0.017s in Q3)

 Hungary Hungary

5

20

(no lap time - crash)

 Netherlands Netherlands

10

17

(+0.290s in Q1)

 Italy Italy

9

14

(+1.204s in Q2)

 Azerbaijan Azerbaijan

11

15

(+1.204s in Q1)

 Singapore Singapore

10

14
(+0.443s in SQ2)

 United States United States (sprint)

 6

18
(+0.799s in Q1)

 United States United States

10

19

(+0.374s in Q1)

 Mexico Mexico

14

7
(+0.175s in SQ3)

 Brazil Brazil (sprint)

5

14

(+0.160s in Q2)

 Brazil Brazil

11

12

(+0.985s in Q2 - rain)

 United States Las Vegas

7

16

(+0.531s in SQ1)

 Qatar Qatar (sprint)

4

19

(+0.460s in Q1)

 Qatar Qatar

8

15

(+0.236s in Q2)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

6

Alpine

PIERRE GASLY 6-2

(5-1 without sprints)

 JACK DOOHAN
9 Australia Australia

14

(+0.751s in Q2)

17

(+0.065s in SQ1)

 China China (sprint)

16

16

 China China

18

(+0.100s in Q1)

11

 Japan Japan

19
(+0.691s in Q1)

5

 Bahrain Bahrain

11

(+0.602s in Q2)

9

 Saudi Arabia Saudi Arabia

17

(+0.318s in Q1)

 13

 United States Miami (sprint)

17

(+0.826s in SQ1)

18

(+0.288s in Q1)

 United States Miami

14
PIERRE GASLY

17-5

(13-5 without sprints)

 FRANCO COLAPINTO
10 Italy Emilia Romagna

15

(no lap time in Q2 - crash in Q1)
18 Monaco Monaco

20

(+0.603s in Q1)
8 Spain Spain

19

(+0.253s in Q1)

20

(+0.433s in Q1)

 Canada Canada

12

10

 Austria Austria

14

(+0.442s in Q2)

10

 United Kingdom Great Britain

20

(+0.732s in Q1 - crash)

8

 Belgium Belgium (sprint)

19

(+0.416s in SQ1)
13 Belgium Belgium

17

(+0.222s in Q1)

17

(+0.091s in Q1)

 Hungary Hungary

14
14 Netherlands Netherlands

16

(+0.210s in Q1)

19

(+0.111s in Q1)

 Italy Italy

18

18

(+0.360s in Q1)

 Azerbaijan Azerbaijan

16

18

(+0.279s in Q1 – technical fault)

 Singapore Singapore

16

13

 United States United States (sprint)

 17
(+0.102s in SQ1)

14

 United States United States

15
(+0.393s in Q2)

18

 Mexico Mexico

20

(+0.124s in Q1)

13

 Brazil Brazil (sprint)

16
(+0.344s in SQ1)

9

 Brazil Brazil

18
(+0.747s in Q1)

10

 United States Las Vegas

15

(+1.923s in Q2)

19

 Qatar Qatar (sprint)

20

(+0.252s in SQ1)

9

 Qatar Qatar

20

(+0.624s in Q1)

19

 United Arab Emirates Abu Dhabi

20

(+0.422s in Q1)

Haas

ESTEBAN OCON 12-18

(10-14 without sprints)

 OLIVER BEARMAN
19 Australia Australia

(no lap time – technical issue)

18

(+0.382s in SQ1)

 China China (sprint)

12

11

 China China

17

(+0.142s in Q1)

18

(+0.468s in Q1)

 Japan Japan

10

14

 Bahrain Bahrain

20

(+0.779s in Q1)

19

(+0.556s in Q1)

 Saudi Arabia Saudi Arabia

15

12

 United States Miami (sprint)

20

(+1.522s in SQ1)

9

 United States Miami

20

(+0.549s in Q1)

18

 Italy Emilia Romagna

19

(+0.305s in Q1)

7

 Monaco Monaco

17

(+0.140s in Q1)

17

(+0.127s in Q1)

 Spain Spain

15

15

(+0.294s in Q2)

 Canada Canada 14

17

(+0.146s in Q1)

 Austria Austria 15

15

(+0.416s in Q2)

 United Kingdom Great Britain 8

5

 Belgium Belgium (sprint)

7

(+0.292s in SQ3)

11

 Belgium Belgium

12

(+0.092s in Q2)

18

(+0.273s in Q1)

 Hungary Hungary

11
18 Netherlands Netherlands

19

(+0.065s in Q1)

15

(+0.261s in Q2)

 Italy Italy

11

20

(DSQ - technical breach)

 Azerbaijan Azerbaijan

15

17

(+0.569s in Q1)

 Singapore Singapore

9

19
(+0.844s in SQ1)

 United States United States (sprint)

 16

17
(+0.215s in Q1)

 United States United States

8

12

(+0.050s in Q2)

 Mexico Mexico

10

19
(+0.806s in SQ1)

 Brazil Brazil (sprint)

15

17

(+0.547s in Q1)

 Brazil Brazil

8

13

 United States Las Vegas

14

(+0.107s in Q2 - rain)

15

(+0.172s in SQ2)

 Qatar Qatar (sprint)

12

17

(+0.316s in Q1)

 Qatar Qatar 13

8

 United Arab Emirates Abu Dhabi

11

(+0.018s in Q2)

Racing Bulls

ISACK HADJAR 1-2

(1-1 without sprints)

 YUKI TSUNODA

11

(+0.166s in Q2)

 Australia Australia

5

15

(no lap time)

 China China (sprint)

8

7

 China China

9

(+0.559s in Q3)
ISACK HADJAR

21-6

(16-6 without sprints)

 LIAM LAWSON

7

 Japan Japan

14
(+0.131s in Q2)

12

 Bahrain Bahrain

17

(+0.574s in Q1 – DRS issue)

14

(+0.227s in Q2)

 Saudi Arabia Saudi Arabia

12
9 United States Miami (sprint)

14

(+0.602s in SQ2)
11 United States Miami

15

(+0.376s in Q2 - battery issue)
9 Italy Emilia Romagna

16

(+0.126s in Q1)
6 Monaco Monaco

8

(+0.206s in Q3)
9 Spain Spain

13

(+0.302s in Q2)
9 Canada Canada

19

(+0.314s in Q1)

13

(+0.185s in Q2)

 Austria Austria

6
13 United Kingdom Great Britain

16

(+0.263s in Q1)
9 Belgium Belgium (sprint)

11

(+0.081s in SQ2)
8 Belgium Belgium

9

(+0.018s in Q3)

10

(+0.094s in Q3)

 Hungary Hungary

9

4

 Netherlands Netherlands

8

(+0.292s in Q3)

16

 Italy Italy

20

(+0.362s in Q1)

8

(+0.665s in Q3 - drops of rain)

 Azerbaijan Azerbaijan

3

8

 Singapore Singapore

12

(+0.304s in Q2)

 12

 United States United States (sprint)

15
(no lap time in SQ2)

20
(no lap time - crash in Q1)

 United States United States

12
9 Mexico Mexico

15

(+1.268s in Q2)
9 Brazil Brazil (sprint)

17
(+0.571s in SQ1)
5 Brazil Brazil

7
(+0.031s in Q3)

8

(+0.492s in Q3)

 United States Las Vegas

6

11

 Qatar Qatar (sprint)

17

(+0.452s in SQ1)
6 Qatar Qatar

12

(+0.083s in Q2)
9 United Arab Emirates Abu Dhabi

13

(+0.080s in Q2)

Williams

AlexANDER Albon 12-17

(9-14 without sprints)

 CARLOS SAINZ
6 Australia Australia

10

(+0.325s in Q3)

9

 China China (sprint)

13

(+0.786s in SQ2)

10

 China China

15

(+0.345s in Q2)

 9

 Japan Japan

12
(+0.053s in Q2)

15

(+0.449s in Q1 – stewarding prevented Q2 participation)

 Bahrain Bahrain

8

11

(+0.085s in Q2)

 Saudi Arabia Saudi Arabia

6
8 United States Miami (sprint)

15

(no lap time in SQ2)

7

(+0.113s in Q3)

 United States Miami

6

7

(+0.041s in Q3)

 Italy Emilia Romagna

6

9

 Monaco Monaco

11

(+0.630s in Q2)

11

 Spain Spain

18

(+0.159s in Q1)

10

 Canada Canada

17

(+0.308s in Q1 - impeded by Hadjar)

12

 Austria Austria

19

(+0.439s in Q1)

14

(+0.143s in Q2)

 United Kingdom Great Britain

11

16

(+0.436s in SQ1)

 Belgium Belgium (sprint)

6

5

 Belgium Belgium

15

(+0.253s in Q2)

19

(+0.571s in Q1)

 Hungary Hungary

13

15

(+0.180s in Q2)

 Netherlands Netherlands

14

(+0.055s in Q2)

 Italy Italy

13

19

(+1.143s in Q1 – crash)

 Azerbaijan Azerbaijan

2

DSQ (technical breach)

 Singapore Singapore

DSQ (technical breach)

9
(+0.188s in SQ3)

 United States United States (sprint)

7

18
(+0.951s in Q1)

 United States United States

9

17

(+0.319s in Q1)

 Mexico Mexico

7

12

 Brazil Brazil (sprint)

20
(+0.845s in SQ1)

12

 Brazil Brazil

15
(+0.419s in Q2)

16

(+1.347s in Q1 - rain, crash)

 United States Las Vegas 3

10

(+0.246s in SQ3)

 Qatar Qatar (sprint) 8

15

(+0.378s in Q2)

 Qatar Qatar 7

17

(+0.229s in Q1)

 United Arab Emirates Abu Dhabi 12

Sauber

NICO HULKENBERG 15-15

(12-12 without sprints)

 GABRIEL BORTOLETO

17

(+0.063s in Q1)

 Australia Australia

15

19

(+0.136s in SQ1)

 China China (sprint)

14

12

 China China

19

(+0.220s in Q1)

 16

 Japan Japan

17
(+0.052s in Q1)

16

 Bahrain Bahrain

18

(+0.188s in Q1)

18

 Saudi Arabia Saudi Arabia

20

(+0.680s in Q1)

11

 United States Miami (sprint)

19

(+0.770s in SQ1)

16

(+0.130s in Q1)

 United States Miami

13

17

(+0.178s in Q1)

 Italy Emilia Romagna 14

13

 Monaco Monaco

16

(+0.031s in Q1)

16

(+0.145s in Q1)

 Spain Spain

12

13

 Canada Canada

16

(+0.062s in Q1)

20

(+0.483s in Q1)

 Austria Austria

8

19

(+0.128s in Q1)

 United Kingdom Great Britain

17

17

(+0.411s in SQ1)

 Belgium Belgium (sprint)

10

14

(+0.371s in Q2)

 Belgium Belgium

10

19

(+0.495s in Q1)

 Hungary Hungary

7

17

(+0.158s in Q1)

 Netherlands Netherlands

13

12

(+0.175s in Q2)

 Italy Italy

8

17

(+0.405s in Q1)

 Azerbaijan Azerbaijan

13

11

 Singapore Singapore

14

(+0.105s in Q1)

4

 United States United States (sprint)

20
(no lap time in SQ1)

11

 United States United States

16
(+0.574s in Q1)

13

 Mexico Mexico

16

(+0.161s in Q1)

10

 Brazil Brazil (sprint)

14
(+0.188s in SQ2)

10

 Brazil Brazil

20
(no lap time in Q1)

11

 United States Las Vegas

18

(+2.199s in Q1 - rain)

14

(+0.064s in SQ2)

 Qatar Qatar (sprint)

13

11

 Qatar Qatar

14

(+0.181s in Q2)

18

(+0.076s in Q1)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

7

Poprzedni artykuł Piastri czeka na decyzję McLarena

Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne 2025

Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne 2025

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Abu Zabi
Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne 2025
Piastri czeka na decyzję McLarena

Piastri czeka na decyzję McLarena

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Abu Zabi
Piastri czeka na decyzję McLarena
Verstappen z pole position do finału F1

Verstappen z pole position do finału F1

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Abu Zabi
Verstappen z pole position do finału F1
F1 na żywo: Kwalifikacje w Abu Zabi

F1 na żywo: Kwalifikacje w Abu Zabi

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Abu Zabi
F1 na żywo: Kwalifikacje w Abu Zabi

