Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne 2025
Za nami ostatnia czasówka w sezonie 2025 Formuły 1 i czas na podsumowanie końcowe pojedynków „head to head”.
Charles Leclerc, Ferrari, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team
Autor zdjęcia: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Po zdobyciu mistrzostwa świata konstruktorów kierowcy McLarena walczą już tylko o trofeum indywidualne. W kwalifikacjach zapadł między nimi remis 15 do 15, choć wyłączając sprinty minimalnie lepszy był Lando Norris. Zwycięzca nie został wyłoniony także spośród zawodników Saubera.
Najmniejsza różnica dzieliła Carlosa Sainza i Alexa Albona - 17:12 na korzyść Hiszpana oraz Olivera Bearmana i Estebana Ocona - 18:12.
Charles Leclerc zdeklasował Lewisa Hamiltona, wygrywając aż 23 do 7. Identycznym rezultatem może poszczycić się Pierre Gasly nad Jackiem Doohanem i Franco Colapinto. Jeszcze lepiej wypadł George Russell, który pokonał debiutującego Kimiego Antonellego 25:5.
Max Verstappen i Fernando Alonso pokazali absolutną dominację, przegrywając tylko raz. Holendrowi zabrakło 0,009 sekundy w kwalifikacjach do sprintu w Katarze, a Hiszpanowi 0,073 s. w Chinach.
Liam Lawson jako jedyny kierowca poniósł porażkę z aż dwoma kierowcami - najpierw z 0:3 z Maxem Verstappenem, a następnie 21:6 z Isackiem Hadjarem.
McLaren
|Oscar Piastri
|
15-15
(11-13 without sprints)
|LANDO NORRIS
|
2
(+0.084s in Q3)
|Australia
|
1
|
3
|China (sprint)
|
6
(+0.464s in SQ3)
|
1
|China
|
3
(+0.152s in Q2)
|
3
|Japan
|
2
|1
|Bahrain
|
6
(+0.426s in Q3)
|2
|Saudi Arabia
|
10
(no lap time in Q3 – crash)
|2
|Miami (sprint)
|
3
(+0.055s in SQ3)
|
4
(+0.106s in Q3)
|Miami
|
2
|1
|Emilia Romagna
|
4
(+0.292s in Q3)
|
3
(+0.175s in Q3)
|Monaco
|
1
|
1
|Spain
|
2
(+0.209s in Q3)
|
3
|Canada
|
7
(+0.505s in Q3)
|
3
(+0.583s in Q3)
|Austria
|
1
|
2
|Great Britain
|
3
(+0.015s in Q3)
|
1
|Belgium (sprint)
|
3
(+0.618s in SQ3)
|
2
(+0.085s in Q3)
|Belgium
|
1
|2
|Hungary
|
3
(+0.015s in Q3)
|1
|Netherlands
|
2
(+0.012s in Q3)
|
3
(+0.113s in Q3)
|Italy
|
2
|
9
(no lap time in Q3 - crash)
|Azerbaijan
|
7
|
3
|Singapore
|
5
(+0.062s in Q3)
|
3
(+0.309s in SQ3)
|United States (sprint)
|
2
|
6
(+0.283 in Q3)
|United States
|
2
|
8
(+0.588s in Q3)
|Mexico
|
1
|
3
|Brazil (sprint)
|
1
|
4
|Brazil
|
1
|
5
(+1.027s in Q3 - rain)
|Las Vegas
|
1
|
1
|Qatar (sprint)
|3
(+0.230s in SQ3)
|1
|Qatar
|
2
(+0.108s in Q3)
|
3
(+0.029s in Q3)
|Abu Dhabi
|
2
Ferrari
|CHARLES LECLERC
|23-7
(19-5 without sprints)
|LEWIS HAMILTON
|
7
|Australia
|
8
(+0.218s in Q3)
|
4
(+0.208s in SQ3)
|China (sprint)
|
1
|
6
(+0.094s in Q3)
|China
|
5
|
4
|Japan
|
8
|
3
|Bahrain
|
9
(+0.597s in Q3)
|
4
|Saudi Arabia
|
7
(+0.531s in Q3)
|
6
|Miami (sprint)
|
7
(+0.222s in SQ3)
|
8
|Miami
|
12
(+0.058s in Q2)
|
11
|Emilia Romagna
|
12
(+0.161s in Q2)
|
2
|Monaco
|
4
(+0.319s in Q3)
|
7
(+0.086s in Q3)
|Spain
|
5
|
8
(+0.156s in Q3)
|Canada
|
5
|
2
|Austria
|
4
(+0.090s in Q3)
|
6
(+0.026s in Q3)
|Great Britain
|
5
|
4
|Belgium (sprint)
|
18
(+0.645s in SQ1 - spin)
|3
|Belgium
|
16
(+0.304s in Q1 - lap deleted)
|1
|Hungary
|
12
(+0.247s in Q2)
|6
|Netherlands
|
7
(+0.050s in Q3)
|4
|Italy
|
5
(+0.117s in Q3)
|10
|Azerbaijan
|
12
(+0.664s in Q2)
|
7
(+0.096s in Q3)
|Singapore
|
6
|
10
|United States (sprint)
|
8
|
3
|United States
|
5
(+0.105s in Q3)
|
2
|Mexico
|
3
(+0.090s in Q3)
|
8
|Brazil (sprint)
|
11
|
3
|Brazil
|
13
(+0.299s in Q2)
|
9
|Las Vegas
|
20
(+3.301s in Q1 - rain)
|
9
|Qatar (sprint)
|
18
(+0.407s in SQ1)
|
10
|Qatar
|
18
(+0.343s in Q1)
|
5
|Abu Dhabi
|
16
(+0.231s in Q1)
Red Bull
|max verstappen
|3-0
(2-0 without sprints)
|liam lawson
|3
|Australia
|
18
(+1.076s in Q1)
|
2
|China (sprint)
|
20
(+0.813s in SQ1)
|4
|China
|
20
(+0.750s in Q1)
|MAX VERSTAPPEN
|
26-1
(22-0 without sprints)
|YUKI TSUNODA
|
1
|Japan
|
15
|
7
|Bahrain
|
10
(+0.880s in Q3)
|
1
|Saudi Arabia
|
8
(+0.910s in Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
18
(+1.293s in SQ1)
|
1
|Miami
|
10
(+0.739s in Q3)
|
2
|Emilia Romagna
|
20
(no lap time - crash in Q1)
|
5
|Monaco
|
12
(+0.540s in Q2)
|
3
|Spain
|
20
(+0.587s in Q1)
|
2
|Canada
|
11
(+0.464s in Q2)
|
7
|Austria
|
18
(+0.263s in Q1)
|
1
|Great Britain
|
12
(+0.510s in Q2)
|
2
|Belgium (sprint)
|
12
(+0.601s in SQ2)
|
4
|Belgium
|
7
(+0.381s in Q3)
|
8
|Hungary
|
16
(+0.163s in Q1)
|
3
|Netherlands
|
12
(+0.500s in Q2)
|
1
|Italy
|
10
(+0.727s in Q3)
|
1
|Azerbaijan
|
6
(+1.026 in Q3 - drops of rain)
|
2
|Singapore
|
13
(+0.781s in Q2)
|
1
|United States (sprint)
|
18
|
1
|United States
|
13
|
5
|Mexico
|
11
(+0.211s in Q2)
|
6
|Brazil (sprint)
|
18
|
16
|Brazil
|
19
|
2
|Las Vegas
|
10
(+3.340s in Q1 - rain)
|6
(+0.009s in SQ3)
|Qatar (sprint)
|
5
|3
|Qatar
|
16
(+0.289s in Q1)
|1
|Abu Dhabi
|
10
(no lap time in Q3 - gave a tow)
Mercedes
|george russell
|
25-5
(21-3 without sprints)
|andrea kimi antonelli
|4
|Australia
|
16
(+0.554s in Q1 – car damage)
|
5
|China (sprint)
|
7
(+0.569s in SQ3)
|
2
|China
|
8
(+0.380s in Q3)
|
5
|Japan
|
6
|
2
|Bahrain
|
4
(+0.204s in Q3)
|
3
|Saudi Arabia
|
5
(+0.459s in Q3)
|
5
(+0.309s in SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
5
(+0.114s in Q3)
|Miami
|
3
|3
|Emilia Romagna
|
13
(+0.438s in Q2)
|
14
|Monaco
|
15
(no lap time in Q2 - crash in Q1)
|
4
|Spain
|
6
(+0.263s in Q3)
|
1
|Canada
|
4
(+0.492s in Q3)
|
5
|Austria
|
9
(+0.513s in Q3)
|
4
|Great Britain
|
7
(+0.345s in Q3)
|
13
|Belgium (sprint)
|
20
(+2.744s in SQ1 - brake issue)
|
6
|Belgium
|
18
(+0.355s in Q1)
|
4
|Hungary
|
15
(+1.185s in Q2 - track limits)
|
5
|Netherlands
|
11
(+0.180s in Q2)
|
6
|Italy
|
7
(+0.043s in Q3)
|
5
(+0.353s in Q3 - drops of rain)
|Azerbaijan
|
4
|1
|Singapore
|
4
(+0.379s in Q3)
|5
|United States (sprint)
|
11
|4
|United States
|
7
|4
|Mexico
|
6
(+0.084s in Q3)
|4
(+0.155s in SQ3)
|Brazil (sprint)
|
2
|
6
(+0.257s in Q3)
|Brazil
|
2
|
4
|Las Vegas
|
17
(+3.170s in Q1 - rain)
|
2
|Qatar (sprint)
|
7
(+0.445s in SQ3)
|4
|Qatar
|
5
(+0.184s in Q3)
|4
|Abu Dhabi
|
14
(+0.350s in Q2)
Aston Martin
|LANCE STROLL
|1-29
(0-24 without sprints)
|FERNANDO ALONSO
|
13
(+0.030s in Q2)
|Australia
|
12
|
10
|China (sprint)
|
11
(+0.073s in SQ2)
|
14
(+0.085s in Q2)
|China
|
13
|
20
(+0.934s in Q1)
|Japan
|
13
|
19
(+0.649s in Q1)
|Bahrain
|
13
|
16
(+0.097s in Q1)
|Saudi Arabia
|
13
|
16
(+0.573s in SQ1)
|Miami (sprint)
|
10
|
19
(+0.226s in Q1)
|Miami
|
17
|
8
(+0.150s in Q3)
|Emilia Romagna
|
5
|
19
(+0.889s in Q1)
|Monaco
|
10
|
14
(+0.535s in Q2 - injured)
|Spain
|
10
|
18
(+0.442s in Q1)
|Canada
|
6
|
16
(+0.132s in Q1)
|Austria
|
11
|
18
(+0.396s in Q1)
|Great Britain
|
9
|
15
(+0.379s in SQ2)
|Belgium (sprint)
|
14
|
20
(+0.117s in Q1)
|Belgium
|
19
|
6
(+0.017s in Q3)
|Hungary
|
5
|
20
(no lap time - crash)
|Netherlands
|
10
|
17
(+0.290s in Q1)
|Italy
|
9
|
14
(+1.204s in Q2)
|Azerbaijan
|
11
|
15
(+1.204s in Q1)
|Singapore
|
10
|
14
|United States (sprint)
|
6
|
18
|United States
|
10
|
19
(+0.374s in Q1)
|Mexico
|
14
|
7
|Brazil (sprint)
|
5
|
14
(+0.160s in Q2)
|Brazil
|
11
|
12
(+0.985s in Q2 - rain)
|Las Vegas
|
7
|
16
(+0.531s in SQ1)
|Qatar (sprint)
|
4
|
19
(+0.460s in Q1)
|Qatar
|
8
|
15
(+0.236s in Q2)
|Abu Dhabi
|
6
Alpine
|PIERRE GASLY
|6-2
(5-1 without sprints)
|JACK DOOHAN
|9
|Australia
|
14
(+0.751s in Q2)
|
17
(+0.065s in SQ1)
|China (sprint)
|
16
|
16
|China
|
18
(+0.100s in Q1)
|
11
|Japan
|
19
|
5
|Bahrain
|
11
(+0.602s in Q2)
|
9
|Saudi Arabia
|
17
(+0.318s in Q1)
|
13
|Miami (sprint)
|
17
(+0.826s in SQ1)
|
18
(+0.288s in Q1)
|Miami
|
14
|PIERRE GASLY
|
17-5
(13-5 without sprints)
|FRANCO COLAPINTO
|10
|Emilia Romagna
|
15
(no lap time in Q2 - crash in Q1)
|18
|Monaco
|
20
(+0.603s in Q1)
|8
|Spain
|
19
(+0.253s in Q1)
|
20
(+0.433s in Q1)
|Canada
|
12
|
10
|Austria
|
14
(+0.442s in Q2)
|
10
|Great Britain
|
20
(+0.732s in Q1 - crash)
|
8
|Belgium (sprint)
|
19
(+0.416s in SQ1)
|13
|Belgium
|
17
(+0.222s in Q1)
|
17
(+0.091s in Q1)
|Hungary
|
14
|14
|Netherlands
|
16
(+0.210s in Q1)
|
19
(+0.111s in Q1)
|Italy
|
18
|
18
(+0.360s in Q1)
|Azerbaijan
|
16
|
18
(+0.279s in Q1 – technical fault)
|Singapore
|
16
|
13
|United States (sprint)
|
17
|
14
|United States
|
15
|
18
|Mexico
|
20
(+0.124s in Q1)
|
13
|Brazil (sprint)
|
16
|
9
|Brazil
|
18
|
10
|Las Vegas
|
15
(+1.923s in Q2)
|
19
|Qatar (sprint)
|
20
(+0.252s in SQ1)
|
9
|Qatar
|
20
(+0.624s in Q1)
|
19
|Abu Dhabi
|
20
(+0.422s in Q1)
Haas
|ESTEBAN OCON
|12-18
(10-14 without sprints)
|OLIVER BEARMAN
|19
|Australia
|
–
(no lap time – technical issue)
|
18
(+0.382s in SQ1)
|China (sprint)
|
12
|
11
|China
|
17
(+0.142s in Q1)
|
18
(+0.468s in Q1)
|Japan
|
10
|
14
|Bahrain
|
20
(+0.779s in Q1)
|
19
(+0.556s in Q1)
|Saudi Arabia
|
15
|
12
|Miami (sprint)
|
20
(+1.522s in SQ1)
|
9
|Miami
|
20
(+0.549s in Q1)
|
18
|Emilia Romagna
|
19
(+0.305s in Q1)
|
7
|Monaco
|
17
(+0.140s in Q1)
|
17
(+0.127s in Q1)
|Spain
|
15
|
15
(+0.294s in Q2)
|Canada
|14
|
17
(+0.146s in Q1)
|Austria
|15
|
15
(+0.416s in Q2)
|Great Britain
|8
|
5
|Belgium (sprint)
|
7
(+0.292s in SQ3)
|
11
|Belgium
|
12
(+0.092s in Q2)
|
18
(+0.273s in Q1)
|Hungary
|
11
|18
|Netherlands
|
19
(+0.065s in Q1)
|
15
(+0.261s in Q2)
|Italy
|
11
|
20
(DSQ - technical breach)
|Azerbaijan
|
15
|
17
(+0.569s in Q1)
|Singapore
|
9
|
19
|United States (sprint)
|
16
|
17
|United States
|
8
|
12
(+0.050s in Q2)
|Mexico
|
10
|
19
|Brazil (sprint)
|
15
|
17
(+0.547s in Q1)
|Brazil
|
8
|
13
|Las Vegas
|
14
(+0.107s in Q2 - rain)
|
15
(+0.172s in SQ2)
|Qatar (sprint)
|
12
|
17
(+0.316s in Q1)
|Qatar
|13
|
8
|Abu Dhabi
|
11
(+0.018s in Q2)
Racing Bulls
|ISACK HADJAR
|1-2
(1-1 without sprints)
|YUKI TSUNODA
|
11
(+0.166s in Q2)
|Australia
|
5
|
15
(no lap time)
|China (sprint)
|
8
|
7
|China
|
9
(+0.559s in Q3)
|ISACK HADJAR
|
21-6
(16-6 without sprints)
|LIAM LAWSON
|
7
|Japan
|
14
|
12
|Bahrain
|
17
(+0.574s in Q1 – DRS issue)
|
14
(+0.227s in Q2)
|Saudi Arabia
|
12
|9
|Miami (sprint)
|
14
(+0.602s in SQ2)
|11
|Miami
|
15
(+0.376s in Q2 - battery issue)
|9
|Emilia Romagna
|
16
(+0.126s in Q1)
|6
|Monaco
|
8
(+0.206s in Q3)
|9
|Spain
|
13
(+0.302s in Q2)
|9
|Canada
|
19
(+0.314s in Q1)
|
13
(+0.185s in Q2)
|Austria
|
6
|13
|Great Britain
|
16
(+0.263s in Q1)
|9
|Belgium (sprint)
|
11
(+0.081s in SQ2)
|8
|Belgium
|
9
(+0.018s in Q3)
|
10
(+0.094s in Q3)
|Hungary
|
9
|
4
|Netherlands
|
8
(+0.292s in Q3)
|
16
|Italy
|
20
(+0.362s in Q1)
|
8
(+0.665s in Q3 - drops of rain)
|Azerbaijan
|
3
|
8
|Singapore
|
12
(+0.304s in Q2)
|
12
|United States (sprint)
|
15
|
20
|United States
|
12
|9
|Mexico
|
15
(+1.268s in Q2)
|9
|Brazil (sprint)
|
17
|5
|Brazil
|
7
|
8
(+0.492s in Q3)
|Las Vegas
|
6
|
11
|Qatar (sprint)
|
17
(+0.452s in SQ1)
|6
|Qatar
|
12
(+0.083s in Q2)
|9
|Abu Dhabi
|
13
(+0.080s in Q2)
Williams
|AlexANDER Albon
|12-17
(9-14 without sprints)
|CARLOS SAINZ
|6
|Australia
|
10
(+0.325s in Q3)
|
9
|China (sprint)
|
13
(+0.786s in SQ2)
|
10
|China
|
15
(+0.345s in Q2)
|
9
|Japan
|
12
|
15
(+0.449s in Q1 – stewarding prevented Q2 participation)
|Bahrain
|
8
|
11
(+0.085s in Q2)
|Saudi Arabia
|
6
|8
|Miami (sprint)
|
15
(no lap time in SQ2)
|
7
(+0.113s in Q3)
|Miami
|
6
|
7
(+0.041s in Q3)
|Emilia Romagna
|
6
|
9
|Monaco
|
11
(+0.630s in Q2)
|
11
|Spain
|
18
(+0.159s in Q1)
|
10
|Canada
|
17
(+0.308s in Q1 - impeded by Hadjar)
|
12
|Austria
|
19
(+0.439s in Q1)
|
14
(+0.143s in Q2)
|Great Britain
|
11
|
16
(+0.436s in SQ1)
|Belgium (sprint)
|
6
|
5
|Belgium
|
15
(+0.253s in Q2)
|
19
(+0.571s in Q1)
|Hungary
|
13
|
15
(+0.180s in Q2)
|Netherlands
|
9
|
14
(+0.055s in Q2)
|Italy
|
13
|
19
(+1.143s in Q1 – crash)
|Azerbaijan
|
2
|
DSQ (technical breach)
|Singapore
|
DSQ (technical breach)
|
9
|United States (sprint)
|
7
|
18
|United States
|
9
|
17
(+0.319s in Q1)
|Mexico
|
7
|
12
|Brazil (sprint)
|
20
|
12
|Brazil
|
15
|
16
(+1.347s in Q1 - rain, crash)
|Las Vegas
|3
|
10
(+0.246s in SQ3)
|Qatar (sprint)
|8
|
15
(+0.378s in Q2)
|Qatar
|7
|
17
(+0.229s in Q1)
|Abu Dhabi
|12
Sauber
|NICO HULKENBERG
|15-15
(12-12 without sprints)
|GABRIEL BORTOLETO
|
17
(+0.063s in Q1)
|Australia
|
15
|
19
(+0.136s in SQ1)
|China (sprint)
|
14
|
12
|China
|
19
(+0.220s in Q1)
|
16
|Japan
|
17
|
16
|Bahrain
|
18
(+0.188s in Q1)
|
18
|Saudi Arabia
|
20
(+0.680s in Q1)
|
11
|Miami (sprint)
|
19
(+0.770s in SQ1)
|
16
(+0.130s in Q1)
|Miami
|
13
|
17
(+0.178s in Q1)
|Emilia Romagna
|14
|
13
|Monaco
|
16
(+0.031s in Q1)
|
16
(+0.145s in Q1)
|Spain
|
12
|
13
|Canada
|
16
(+0.062s in Q1)
|
20
(+0.483s in Q1)
|Austria
|
8
|
19
(+0.128s in Q1)
|Great Britain
|
17
|
17
(+0.411s in SQ1)
|Belgium (sprint)
|
10
|
14
(+0.371s in Q2)
|Belgium
|
10
|
19
(+0.495s in Q1)
|Hungary
|
7
|
17
(+0.158s in Q1)
|Netherlands
|
13
|
12
(+0.175s in Q2)
|Italy
|
8
|
17
(+0.405s in Q1)
|Azerbaijan
|
13
|
11
|Singapore
|
14
(+0.105s in Q1)
|
4
|United States (sprint)
|
20
|
11
|United States
|
16
|
13
|Mexico
|
16
(+0.161s in Q1)
|
10
|Brazil (sprint)
|
14
|
10
|Brazil
|
20
|
11
|Las Vegas
|
18
(+2.199s in Q1 - rain)
|
14
(+0.064s in SQ2)
|Qatar (sprint)
|
13
|
11
|Qatar
|
14
(+0.181s in Q2)
|
18
(+0.076s in Q1)
|Abu Dhabi
|
7
