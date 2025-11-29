Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne - Katar
Po kwalifikacjach do sprintu w Katarze żaden kierowca nie ma w swoim dorobku kompletu wygranych „head to head”.
Lewis Hamilton, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine
Autor zdjęcia: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Dwie odsłony czasówki na torze Losail przyniosły największą jak dotąd niespodziankę. Trwająca od początku sezonu passa zwycięstw Maxa Verstappena została przerwana przez Yukiego Tsunodę.
Co więcej, oprócz nich tylko kierowcy Saubera zamienili się pozycjami. We wszystkich innych zespołach dwukrotnie lepszy był ten sam zawodnik: Oscar Piastri, George Russell, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Oliver Bearman i Pierre Gasly.
McLaren
|Oscar Piastri
|
15-14
(11-12 without sprints)
|LANDO NORRIS
|
2
(+0.084s in Q3)
|Australia
|
1
|
3
|China (sprint)
|
6
(+0.464s in SQ3)
|
1
|China
|
3
(+0.152s in Q2)
|
3
|Japan
|
2
|1
|Bahrain
|
6
(+0.426s in Q3)
|2
|Saudi Arabia
|
10
(no lap time in Q3 – crash)
|2
|Miami (sprint)
|
3
(+0.055s in SQ3)
|
4
(+0.106s in Q3)
|Miami
|
2
|1
|Emilia Romagna
|
4
(+0.292s in Q3)
|
3
(+0.175s in Q3)
|Monaco
|
1
|
1
|Spain
|
2
(+0.209s in Q3)
|
3
|Canada
|
7
(+0.505s in Q3)
|
3
(+0.583s in Q3)
|Austria
|
1
|
2
|Great Britain
|
3
(+0.015s in Q3)
|
1
|Belgium (sprint)
|
3
(+0.618s in SQ3)
|
2
(+0.085s in Q3)
|Belgium
|
1
|2
|Hungary
|
3
(+0.015s in Q3)
|1
|Netherlands
|
2
(+0.012s in Q3)
|
3
(+0.113s in Q3)
|Italy
|
2
|
9
(no lap time in Q3 - crash)
|Azerbaijan
|
7
|
3
|Singapore
|
5
(+0.062s in Q3)
|
3
(+0.309s in SQ3)
|United States (sprint)
|
2
|
6
(+0.283 in Q3)
|United States
|
2
|
8
(+0.588s in Q3)
|Mexico
|
1
|
3
|Brazil (sprint)
|
1
|
4
|Brazil
|
1
|
5
(+1.027s in Q3 - rain)
|Las Vegas
|
1
|
1
|Qatar (sprint)
|3
(+0.230s in SQ3)
|1
|Qatar
|
2
(+0.108s in Q3)
Ferrari
|CHARLES LECLERC
|22-7
(18-5 without sprints)
|LEWIS HAMILTON
|
7
|Australia
|
8
(+0.218s in Q3)
|
4
(+0.208s in SQ3)
|China (sprint)
|
1
|
6
(+0.094s in Q3)
|China
|
5
|
4
|Japan
|
8
|
3
|Bahrain
|
9
(+0.597s in Q3)
|
4
|Saudi Arabia
|
7
(+0.531s in Q3)
|
6
|Miami (sprint)
|
7
(+0.222s in SQ3)
|
8
|Miami
|
12
(+0.058s in Q2)
|
11
|Emilia Romagna
|
12
(+0.161s in Q2)
|
2
|Monaco
|
4
(+0.319s in Q3)
|
7
(+0.086s in Q3)
|Spain
|
5
|
8
(+0.156s in Q3)
|Canada
|
5
|
2
|Austria
|
4
(+0.090s in Q3)
|
6
(+0.026s in Q3)
|Great Britain
|
5
|
4
|Belgium (sprint)
|
18
(+0.645s in SQ1 - spin)
|3
|Belgium
|
16
(+0.304s in Q1 - lap deleted)
|1
|Hungary
|
12
(+0.247s in Q2)
|6
|Netherlands
|
7
(+0.050s in Q3)
|4
|Italy
|
5
(+0.117s in Q3)
|10
|Azerbaijan
|
12
(+0.664s in Q2)
|
7
(+0.096s in Q3)
|Singapore
|
6
|
10
|United States (sprint)
|
8
|
3
|United States
|
5
(+0.105s in Q3)
|
2
|Mexico
|
3
(+0.090s in Q3)
|
8
|Brazil (sprint)
|
11
|
3
|Brazil
|
13
(+0.299s in Q2)
|
9
|Las Vegas
|
20
(+3.301s in Q1 - rain)
|
9
|Qatar (sprint)
|
18
(+0.407s in SQ1)
|
10
|Qatar
|
18
(+0.343s in Q1)
Red Bull
|max verstappen
|3-0
(2-0 without sprints)
|liam lawson
|3
|Australia
|
18
(+1.076s in Q1)
|
2
|China (sprint)
|
20
(+0.813s in SQ1)
|4
|China
|
20
(+0.750s in Q1)
|MAX VERSTAPPEN
|
25-1
(21-0 without sprints)
|YUKI TSUNODA
|
1
|Japan
|
15
|
7
|Bahrain
|
10
(+0.880s in Q3)
|
1
|Saudi Arabia
|
8
(+0.910s in Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
18
(+1.293s in SQ1)
|
1
|Miami
|
10
(+0.739s in Q3)
|
2
|Emilia Romagna
|
20
(no lap time - crash in Q1)
|
5
|Monaco
|
12
(+0.540s in Q2)
|
3
|Spain
|
20
(+0.587s in Q1)
|
2
|Canada
|
11
(+0.464s in Q2)
|
7
|Austria
|
18
(+0.263s in Q1)
|
1
|Great Britain
|
12
(+0.510s in Q2)
|
2
|Belgium (sprint)
|
12
(+0.601s in SQ2)
|
4
|Belgium
|
7
(+0.381s in Q3)
|
8
|Hungary
|
16
(+0.163s in Q1)
|
3
|Netherlands
|
12
(+0.500s in Q2)
|
1
|Italy
|
10
(+0.727s in Q3)
|
1
|Azerbaijan
|
6
(+1.026 in Q3 - drops of rain)
|
2
|Singapore
|
13
(+0.781s in Q2)
|
1
|United States (sprint)
|
18
|
1
|United States
|
13
|
5
|Mexico
|
11
(+0.211s in Q2)
|
6
|Brazil (sprint)
|
18
|
16
|Brazil
|
19
|
2
|Las Vegas
|
10
(+3.340s in Q1 - rain)
|6
(+0.009s in SQ3)
|Qatar (sprint)
|
5
|3
|Qatar
|
16
(+0.289s in Q1)
Mercedes
|george russell
|
24-5
(20-3 without sprints)
|andrea kimi antonelli
|4
|Australia
|
16
(+0.554s in Q1 – car damage)
|
5
|China (sprint)
|
7
(+0.569s in SQ3)
|
2
|China
|
8
(+0.380s in Q3)
|
5
|Japan
|
6
|
2
|Bahrain
|
4
(+0.204s in Q3)
|
3
|Saudi Arabia
|
5
(+0.459s in Q3)
|
5
(+0.309s in SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
5
(+0.114s in Q3)
|Miami
|
3
|3
|Emilia Romagna
|
13
(+0.438s in Q2)
|
14
|Monaco
|
15
(no lap time in Q2 - crash in Q1)
|
4
|Spain
|
6
(+0.263s in Q3)
|
1
|Canada
|
4
(+0.492s in Q3)
|
5
|Austria
|
9
(+0.513s in Q3)
|
4
|Great Britain
|
7
(+0.345s in Q3)
|
13
|Belgium (sprint)
|
20
(+2.744s in SQ1 - brake issue)
|
6
|Belgium
|
18
(+0.355s in Q1)
|
4
|Hungary
|
15
(+1.185s in Q2 - track limits)
|
5
|Netherlands
|
11
(+0.180s in Q2)
|
6
|Italy
|
7
(+0.043s in Q3)
|
5
(+0.353s in Q3 - drops of rain)
|Azerbaijan
|
4
|1
|Singapore
|
4
(+0.379s in Q3)
|5
|United States (sprint)
|
11
|4
|United States
|
7
|4
|Mexico
|
6
(+0.084s in Q3)
|4
(+0.155s in SQ3)
|Brazil (sprint)
|
2
|
6
(+0.257s in Q3)
|Brazil
|
2
|
4
|Las Vegas
|
17
(+3.170s in Q1 - rain)
|
2
|Qatar (sprint)
|
7
(+0.445s in SQ3)
|4
|Qatar
|
5
(+0.184s in Q3)
Aston Martin
|LANCE STROLL
|1-28
(0-23 without sprints)
|FERNANDO ALONSO
|
13
(+0.030s in Q2)
|Australia
|
12
|
10
|China (sprint)
|
11
(+0.073s in SQ2)
|
14
(+0.085s in Q2)
|China
|
13
|
20
(+0.934s in Q1)
|Japan
|
13
|
19
(+0.649s in Q1)
|Bahrain
|
13
|
16
(+0.097s in Q1)
|Saudi Arabia
|
13
|
16
(+0.573s in SQ1)
|Miami (sprint)
|
10
|
19
(+0.226s in Q1)
|Miami
|
17
|
8
(+0.150s in Q3)
|Emilia Romagna
|
5
|
19
(+0.889s in Q1)
|Monaco
|
10
|
14
(+0.535s in Q2 - injured)
|Spain
|
10
|
18
(+0.442s in Q1)
|Canada
|
6
|
16
(+0.132s in Q1)
|Austria
|
11
|
18
(+0.396s in Q1)
|Great Britain
|
9
|
15
(+0.379s in SQ2)
|Belgium (sprint)
|
14
|
20
(+0.117s in Q1)
|Belgium
|
19
|
6
(+0.017s in Q3)
|Hungary
|
5
|
20
(no lap time - crash)
|Netherlands
|
10
|
17
(+0.290s in Q1)
|Italy
|
9
|
14
(+1.204s in Q2)
|Azerbaijan
|
11
|
15
(+1.204s in Q1)
|Singapore
|
10
|
14
|United States (sprint)
|
6
|
18
|United States
|
10
|
19
(+0.374s in Q1)
|Mexico
|
14
|
7
|Brazil (sprint)
|
5
|
14
(+0.160s in Q2)
|Brazil
|
11
|
12
(+0.985s in Q2 - rain)
|Las Vegas
|
7
|
16
(+0.531s in SQ1)
|Qatar (sprint)
|
4
|
19
(+0.460s in Q1)
|Qatar
|
8
Alpine
|PIERRE GASLY
|6-2
(5-1 without sprints)
|JACK DOOHAN
|9
|Australia
|
14
(+0.751s in Q2)
|
17
(+0.065s in SQ1)
|China (sprint)
|
16
|
16
|China
|
18
(+0.100s in Q1)
|
11
|Japan
|
19
|
5
|Bahrain
|
11
(+0.602s in Q2)
|
9
|Saudi Arabia
|
17
(+0.318s in Q1)
|
13
|Miami (sprint)
|
17
(+0.826s in SQ1)
|
18
(+0.288s in Q1)
|Miami
|
14
|PIERRE GASLY
|
16-5
(12-5 without sprints)
|FRANCO COLAPINTO
|10
|Emilia Romagna
|
15
(no lap time in Q2 - crash in Q1)
|18
|Monaco
|
20
(+0.603s in Q1)
|8
|Spain
|
19
(+0.253s in Q1)
|
20
(+0.433s in Q1)
|Canada
|
12
|
10
|Austria
|
14
(+0.442s in Q2)
|
10
|Great Britain
|
20
(+0.732s in Q1 - crash)
|
8
|Belgium (sprint)
|
19
(+0.416s in SQ1)
|13
|Belgium
|
17
(+0.222s in Q1)
|
17
(+0.091s in Q1)
|Hungary
|
14
|14
|Netherlands
|
16
(+0.210s in Q1)
|
19
(+0.111s in Q1)
|Italy
|
18
|
18
(+0.360s in Q1)
|Azerbaijan
|
16
|
18
(+0.279s in Q1 – technical fault)
|Singapore
|
16
|
13
|United States (sprint)
|
17
|
14
|United States
|
15
|
18
|Mexico
|
20
(+0.124s in Q1)
|
13
|Brazil (sprint)
|
16
|
9
|Brazil
|
18
|
10
|Las Vegas
|
15
(+1.923s in Q2)
|
19
|Qatar (sprint)
|
20
(+0.252s in SQ1)
|
9
|Qatar
|
20
(+0.624s in Q1)
Haas
|ESTEBAN OCON
|11-18
(9-14 without sprints)
|OLIVER BEARMAN
|19
|Australia
|
–
(no lap time – technical issue)
|
18
(+0.382s in SQ1)
|China (sprint)
|
12
|
11
|China
|
17
(+0.142s in Q1)
|
18
(+0.468s in Q1)
|Japan
|
10
|
14
|Bahrain
|
20
(+0.779s in Q1)
|
19
(+0.556s in Q1)
|Saudi Arabia
|
15
|
12
|Miami (sprint)
|
20
(+1.522s in SQ1)
|
9
|Miami
|
20
(+0.549s in Q1)
|
18
|Emilia Romagna
|
19
(+0.305s in Q1)
|
7
|Monaco
|
17
(+0.140s in Q1)
|
17
(+0.127s in Q1)
|Spain
|
15
|
15
(+0.294s in Q2)
|Canada
|14
|
17
(+0.146s in Q1)
|Austria
|15
|
15
(+0.416s in Q2)
|Great Britain
|8
|
5
|Belgium (sprint)
|
7
(+0.292s in SQ3)
|
11
|Belgium
|
12
(+0.092s in Q2)
|
18
(+0.273s in Q1)
|Hungary
|
11
|18
|Netherlands
|
19
(+0.065s in Q1)
|
15
(+0.261s in Q2)
|Italy
|
11
|
20
(DSQ - technical breach)
|Azerbaijan
|
15
|
17
(+0.569s in Q1)
|Singapore
|
9
|
19
|United States (sprint)
|
16
|
17
|United States
|
8
|
12
(+0.050s in Q2)
|Mexico
|
10
|
19
|Brazil (sprint)
|
15
|
17
(+0.547s in Q1)
|Brazil
|
8
|
13
|Las Vegas
|
14
(+0.107s in Q2 - rain)
|
15
(+0.172s in SQ2)
|Qatar (sprint)
|
12
|
17
(+0.316s in Q1)
|Qatar
|13
Racing Bulls
|ISACK HADJAR
|1-2
(1-1 without sprints)
|YUKI TSUNODA
|
11
(+0.166s in Q2)
|Australia
|
5
|
15
(no lap time)
|China (sprint)
|
8
|
7
|China
|
9
(+0.559s in Q3)
|ISACK HADJAR
|
20-6
(15-6 without sprints)
|LIAM LAWSON
|
7
|Japan
|
14
|
12
|Bahrain
|
17
(+0.574s in Q1 – DRS issue)
|
14
(+0.227s in Q2)
|Saudi Arabia
|
12
|9
|Miami (sprint)
|
14
(+0.602s in SQ2)
|11
|Miami
|
15
(+0.376s in Q2 - battery issue)
|9
|Emilia Romagna
|
16
(+0.126s in Q1)
|6
|Monaco
|
8
(+0.206s in Q3)
|9
|Spain
|
13
(+0.302s in Q2)
|9
|Canada
|
19
(+0.314s in Q1)
|
13
(+0.185s in Q2)
|Austria
|
6
|13
|Great Britain
|
16
(+0.263s in Q1)
|9
|Belgium (sprint)
|
11
(+0.081s in SQ2)
|8
|Belgium
|
9
(+0.018s in Q3)
|
10
(+0.094s in Q3)
|Hungary
|
9
|
4
|Netherlands
|
8
(+0.292s in Q3)
|
16
|Italy
|
20
(+0.362s in Q1)
|
8
(+0.665s in Q3 - drops of rain)
|Azerbaijan
|
3
|
8
|Singapore
|
12
(+0.304s in Q2)
|
12
|United States (sprint)
|
15
|
20
|United States
|
12
|9
|Mexico
|
15
(+1.268s in Q2)
|9
|Brazil (sprint)
|
17
|5
|Brazil
|
7
|
8
(+0.492s in Q3)
|Las Vegas
|
6
|
11
|Qatar (sprint)
|
17
(+0.452s in SQ1)
|6
|Qatar
|
12
(+0.083s in Q2)
Williams
|AlexANDER Albon
|12-16
(9-13 without sprints)
|CARLOS SAINZ
|6
|Australia
|
10
(+0.325s in Q3)
|
9
|China (sprint)
|
13
(+0.786s in SQ2)
|
10
|China
|
15
(+0.345s in Q2)
|
9
|Japan
|
12
|
15
(+0.449s in Q1 – stewarding prevented Q2 participation)
|Bahrain
|
8
|
11
(+0.085s in Q2)
|Saudi Arabia
|
6
|8
|Miami (sprint)
|
15
(no lap time in SQ2)
|
7
(+0.113s in Q3)
|Miami
|
6
|
7
(+0.041s in Q3)
|Emilia Romagna
|
6
|
9
|Monaco
|
11
(+0.630s in Q2)
|
11
|Spain
|
18
(+0.159s in Q1)
|
10
|Canada
|
17
(+0.308s in Q1 - impeded by Hadjar)
|
12
|Austria
|
19
(+0.439s in Q1)
|
14
(+0.143s in Q2)
|Great Britain
|
11
|
16
(+0.436s in SQ1)
|Belgium (sprint)
|
6
|
5
|Belgium
|
15
(+0.253s in Q2)
|
19
(+0.571s in Q1)
|Hungary
|
13
|
15
(+0.180s in Q2)
|Netherlands
|
9
|
14
(+0.055s in Q2)
|Italy
|
13
|
19
(+1.143s in Q1 – crash)
|Azerbaijan
|
2
|
DSQ (technical breach)
|Singapore
|
DSQ (technical breach)
|
9
|United States (sprint)
|
7
|
18
|United States
|
9
|
17
(+0.319s in Q1)
|Mexico
|
7
|
12
|Brazil (sprint)
|
20
|
12
|Brazil
|
15
|
16
(+1.347s in Q1 - rain, crash)
|Las Vegas
|3
|
10
(+0.246s in SQ3)
|Qatar (sprint)
|8
|
15
(+0.378s in Q2)
|Qatar
|7
Sauber
|NICO HULKENBERG
|15-14
(12-11 without sprints)
|GABRIEL BORTOLETO
|
17
(+0.063s in Q1)
|Australia
|
15
|
19
(+0.136s in SQ1)
|China (sprint)
|
14
|
12
|China
|
19
(+0.220s in Q1)
|
16
|Japan
|
17
|
16
|Bahrain
|
18
(+0.188s in Q1)
|
18
|Saudi Arabia
|
20
(+0.680s in Q1)
|
11
|Miami (sprint)
|
19
(+0.770s in SQ1)
|
16
(+0.130s in Q1)
|Miami
|
13
|
17
(+0.178s in Q1)
|Emilia Romagna
|14
|
13
|Monaco
|
16
(+0.031s in Q1)
|
16
(+0.145s in Q1)
|Spain
|
12
|
13
|Canada
|
16
(+0.062s in Q1)
|
20
(+0.483s in Q1)
|Austria
|
8
|
19
(+0.128s in Q1)
|Great Britain
|
17
|
17
(+0.411s in SQ1)
|Belgium (sprint)
|
10
|
14
(+0.371s in Q2)
|Belgium
|
10
|
19
(+0.495s in Q1)
|Hungary
|
7
|
17
(+0.158s in Q1)
|Netherlands
|
13
|
12
(+0.175s in Q2)
|Italy
|
8
|
17
(+0.405s in Q1)
|Azerbaijan
|
13
|
11
|Singapore
|
14
(+0.105s in Q1)
|
4
|United States (sprint)
|
20
|
11
|United States
|
16
|
13
|Mexico
|
16
(+0.161s in Q1)
|
10
|Brazil (sprint)
|
14
|
10
|Brazil
|
20
|
11
|Las Vegas
|
18
(+2.199s in Q1 - rain)
|
14
(+0.064s in SQ2)
|Qatar (sprint)
|
13
|
11
|Qatar
|
14
(+0.181s in Q2)
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Narastająca frustracja w Ferrari
Verstappen kontruje
Verschoor wygrywa, Fornaroli coraz bliżej tytułu
Kajetanowicz piąty w finale
Narastająca frustracja w Ferrari
Verstappen kontruje
Piastri z pole position do GP Kataru
Norris odpowiada Verstappenowi
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze