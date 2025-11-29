Wszystkie serie
Formuła 1 GP Kataru

Wewnątrzzespołowe pojedynki kwalifikacyjne - Katar

Po kwalifikacjach do sprintu w Katarze żaden kierowca nie ma w swoim dorobku kompletu wygranych „head to head”.

Maciej Klaja
Opublikowano:
Lewis Hamilton, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Lewis Hamilton, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Autor zdjęcia: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Dwie odsłony czasówki na torze Losail przyniosły największą jak dotąd niespodziankę. Trwająca od początku sezonu passa zwycięstw Maxa Verstappena została przerwana przez Yukiego Tsunodę.

Co więcej, oprócz nich tylko kierowcy Saubera zamienili się pozycjami. We wszystkich innych zespołach dwukrotnie lepszy był ten sam zawodnik: Oscar PiastriGeorge RussellCharles LeclercIsack HadjarCarlos SainzFernando AlonsoOliver BearmanPierre Gasly.

McLaren

Oscar Piastri

15-14

(11-12 without sprints)

 LANDO NORRIS

2

(+0.084s in Q3)

 Australia Australia

1

3

 China China (sprint)

6

(+0.464s in SQ3)

1

 China China

3

(+0.152s in Q2)

 3
(+0.032s in Q3)

 Japan Japan

2
1 Bahrain Bahrain

6

(+0.426s in Q3)
2 Saudi Arabia Saudi Arabia

10

(no lap time in Q3 – crash)
2 United States Miami (sprint)

3

(+0.055s in SQ3)

4

(+0.106s in Q3)

 United States Miami

2
1 Italy Emilia Romagna

4

(+0.292s in Q3)

3

(+0.175s in Q3)

 Monaco Monaco

1

1

 Spain Spain

2

(+0.209s in Q3)

3

 Canada Canada

7

(+0.505s in Q3)

3

(+0.583s in Q3)

 Austria Austria

1

2

 United Kingdom Great Britain

3

(+0.015s in Q3)

1

 Belgium Belgium (sprint)

3

(+0.618s in SQ3)

2

(+0.085s in Q3)

 Belgium Belgium

1
2 Hungary Hungary

3

(+0.015s in Q3)
1 Netherlands Netherlands

2

(+0.012s in Q3)

3

(+0.113s in Q3)

 Italy Italy

2

9

(no lap time in Q3 - crash)

 Azerbaijan Azerbaijan

 7

3

 Singapore Singapore

5

(+0.062s in Q3)

(+0.309s in SQ3)

 United States United States (sprint)

2

6

(+0.283 in Q3)

  United States United States

2

8

(+0.588s in Q3)

 Mexico Mexico

1

3
(+0.185s in SQ3)

 Brazil Brazil (sprint)

1

4
(+0.375s in Q3)

  Brazil Brazil

1

5

(+1.027s in Q3 - rain)

 United States Las Vegas

1

1

 Qatar Qatar (sprint) 3
(+0.230s in SQ3)
1 Qatar Qatar

2

(+0.108s in Q3)

Ferrari

CHARLES LECLERC 22-7

(18-5 without sprints)

 LEWIS HAMILTON

7

 Australia Australia

8

(+0.218s in Q3)

4

(+0.208s in SQ3)

 China China (sprint)

1

6

(+0.094s in Q3)

 China China

5

4

 Japan Japan

 8
(+0.311s in Q3)

3

 Bahrain Bahrain

9

(+0.597s in Q3)

4

 Saudi Arabia Saudi Arabia

7

(+0.531s in Q3)

6

 United States Miami (sprint)

7

(+0.222s in SQ3)

8

 United States Miami

12

(+0.058s in Q2)

11

 Italy Emilia Romagna

12

(+0.161s in Q2)

2

 Monaco Monaco

4

(+0.319s in Q3)

7

(+0.086s in Q3)

 Spain Spain

5

8

(+0.156s in Q3)

 Canada Canada

5

2

 Austria Austria

4

(+0.090s in Q3)

6

(+0.026s in Q3)

 United Kingdom Great Britain

5

4

 Belgium Belgium (sprint)

18

(+0.645s in SQ1 - spin)
3 Belgium Belgium

16

(+0.304s in Q1 - lap deleted)
1 Hungary Hungary

12

(+0.247s in Q2)
6 Netherlands Netherlands

7

(+0.050s in Q3)
4 Italy Italy

5

(+0.117s in Q3)
10 Azerbaijan Azerbaijan

12

(+0.664s in Q2)

7

(+0.096s in Q3)

 Singapore Singapore

6

10
(+0.069 in SQ3)

 United States United States (sprint)

 8

3

 United States United States

5

(+0.105s in Q3)

 2

 Mexico Mexico

3

(+0.090s in Q3)

8

 Brazil Brazil (sprint)

11
(+0.079s in SQ2)

3

 Brazil Brazil

13

(+0.299s in Q2)

9

 United States Las Vegas

20

(+3.301s in Q1 - rain)

9

 Qatar Qatar (sprint)

18

(+0.407s in SQ1)

10

 Qatar Qatar

18

(+0.343s in Q1)

Red Bull

max verstappen 3-0

(2-0 without sprints)

 liam lawson
3 Australia Australia

18

(+1.076s in Q1)

2

 China China (sprint)

20

(+0.813s in SQ1)
4 China China

20

(+0.750s in Q1)
MAX VERSTAPPEN

25-1

(21-0 without sprints)

 YUKI TSUNODA

1

 Japan Japan

15
(+0.498s in Q2)

7

 Bahrain Bahrain

10

(+0.880s in Q3)

1

 Saudi Arabia Saudi Arabia

8

(+0.910s in Q3)

4

 United States Miami (sprint)

18

(+1.293s in SQ1)

1

 United States Miami

10

(+0.739s in Q3)

2

 Italy Emilia Romagna

20

(no lap time - crash in Q1)

5

 Monaco Monaco

12

(+0.540s in Q2)

3

 Spain Spain

20

(+0.587s in Q1)

2

 Canada Canada

11

(+0.464s in Q2)

7

 Austria Austria

18

(+0.263s in Q1)

1

 United Kingdom Great Britain

12

(+0.510s in Q2)

2

 Belgium Belgium (sprint)

12

(+0.601s in SQ2)

4

 Belgium Belgium

7

(+0.381s in Q3)

8

 Hungary Hungary

16

(+0.163s in Q1)

3

 Netherlands Netherlands

12

(+0.500s in Q2)

1

 Italy Italy

10

(+0.727s in Q3)

1

 Azerbaijan Azerbaijan

6

(+1.026 in Q3 - drops of rain)

2

 Singapore Singapore

13

(+0.781s in Q2)

 1

 United States United States (sprint)

18
(+1.896s in SQ1)

1

 United States United States

13
(+0.765s in Q2)

5

 Mexico Mexico

11

(+0.211s in Q2)

6

 Brazil Brazil (sprint)

18
(+0.717s in SQ1)

16

 Brazil Brazil

19
(+0.308s in Q1)

2

 United States Las Vegas

10

(+3.340s in Q1 - rain)
6
(+0.009s in SQ3)		 Qatar Qatar (sprint)

5
3 Qatar Qatar

16

(+0.289s in Q1)

Mercedes

george russell

24-5

(20-3 without sprints)

 andrea kimi antonelli
4 Australia Australia

16

(+0.554s in Q1 – car damage)

5

 China China (sprint)

7

(+0.569s in SQ3)

2

 China China

8

(+0.380s in Q3)

 5

 Japan Japan

6
(+0.237s in Q3)

2

 Bahrain Bahrain

4

(+0.204s in Q3)

3

 Saudi Arabia Saudi Arabia

5

(+0.459s in Q3)

5

(+0.309s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

5

(+0.114s in Q3)

 United States Miami

3
3 Italy Emilia Romagna

13

(+0.438s in Q2)

 14

 Monaco Monaco

15

(no lap time in Q2 - crash in Q1)

4

 Spain Spain

6

(+0.263s in Q3)

1

 Canada Canada

4

(+0.492s in Q3)

5

 Austria Austria

9

(+0.513s in Q3)

4

 United Kingdom Great Britain

7

(+0.345s in Q3)

13

 Belgium Belgium (sprint)

20

(+2.744s in SQ1 - brake issue)

6

 Belgium Belgium

18

(+0.355s in Q1)

4

 Hungary Hungary

15

(+1.185s in Q2 - track limits)

5

 Netherlands Netherlands

11

(+0.180s in Q2)

6

 Italy Italy

7

(+0.043s in Q3)

5

(+0.353s in Q3 - drops of rain)

 Azerbaijan Azerbaijan

4
1 Singapore Singapore

4

(+0.379s in Q3)
 5 United States United States (sprint)

11
(+0.556s in SQ2)
4

  United States United States

7
(+0.288s in Q3)
4 Mexico Mexico

6

(+0.084s in Q3)
4
(+0.155s in SQ3)		 Brazil Brazil (sprint)

2

6

(+0.257s in Q3)

 Brazil Brazil

2

4

 United States Las Vegas

17

(+3.170s in Q1 - rain)

2

 Qatar Qatar (sprint)

7

(+0.445s in SQ3)
4 Qatar Qatar

5

(+0.184s in Q3)

Aston Martin

LANCE STROLL 1-28

(0-23 without sprints)

 FERNANDO ALONSO

13

(+0.030s in Q2)

 Australia Australia

12

10

 China China (sprint)

11

(+0.073s in SQ2)

14

(+0.085s in Q2)

 China China

13

20

(+0.934s in Q1)

 Japan Japan

13

19

(+0.649s in Q1)

 Bahrain Bahrain

13

16

(+0.097s in Q1)

 Saudi Arabia Saudi Arabia

 13

16

(+0.573s in SQ1) 

 United States Miami (sprint)

10

19

(+0.226s in Q1)

 United States Miami

17

8

(+0.150s in Q3)

 Italy Emilia Romagna

5

19

(+0.889s in Q1)

 Monaco Monaco

10 

14

(+0.535s in Q2 - injured)

 Spain Spain

10

18

(+0.442s in Q1)

 Canada Canada

6

16

(+0.132s in Q1)

 Austria Austria

11

18

(+0.396s in Q1)

 United Kingdom Great Britain

 9

15

(+0.379s in SQ2)

 Belgium Belgium (sprint)

14

20

(+0.117s in Q1)

 Belgium Belgium

19

6

(+0.017s in Q3)

 Hungary Hungary

5

20

(no lap time - crash)

 Netherlands Netherlands

10

17

(+0.290s in Q1)

 Italy Italy

9

14

(+1.204s in Q2)

 Azerbaijan Azerbaijan

11

15

(+1.204s in Q1)

 Singapore Singapore

10

14
(+0.443s in SQ2)

 United States United States (sprint)

 6

18
(+0.799s in Q1)

 United States United States

10

19

(+0.374s in Q1)

 Mexico Mexico

14

7
(+0.175s in SQ3)

 Brazil Brazil (sprint)

5

14

(+0.160s in Q2)

 Brazil Brazil

11

12

(+0.985s in Q2 - rain)

 United States Las Vegas

7

16

(+0.531s in SQ1)

 Qatar Qatar (sprint)

4

19

(+0.460s in Q1)

 Qatar Qatar

8

Alpine

PIERRE GASLY 6-2

(5-1 without sprints)

 JACK DOOHAN
9 Australia Australia

14

(+0.751s in Q2)

17

(+0.065s in SQ1)

 China China (sprint)

16

16

 China China

18

(+0.100s in Q1)

11

 Japan Japan

19
(+0.691s in Q1)

5

 Bahrain Bahrain

11

(+0.602s in Q2)

9

 Saudi Arabia Saudi Arabia

17

(+0.318s in Q1)

 13

 United States Miami (sprint)

17

(+0.826s in SQ1)

18

(+0.288s in Q1)

 United States Miami

14
PIERRE GASLY

16-5

(12-5 without sprints)

 FRANCO COLAPINTO
10 Italy Emilia Romagna

15

(no lap time in Q2 - crash in Q1)
18 Monaco Monaco

20

(+0.603s in Q1)
8 Spain Spain

19

(+0.253s in Q1)

20

(+0.433s in Q1)

 Canada Canada

12

10

 Austria Austria

14

(+0.442s in Q2)

10

 United Kingdom Great Britain

20

(+0.732s in Q1 - crash)

8

 Belgium Belgium (sprint)

19

(+0.416s in SQ1)
13 Belgium Belgium

17

(+0.222s in Q1)

17

(+0.091s in Q1)

 Hungary Hungary

14
14 Netherlands Netherlands

16

(+0.210s in Q1)

19

(+0.111s in Q1)

 Italy Italy

18

18

(+0.360s in Q1)

 Azerbaijan Azerbaijan

16

18

(+0.279s in Q1 – technical fault)

 Singapore Singapore

16

13

 United States United States (sprint)

 17
(+0.102s in SQ1)

14

 United States United States

15
(+0.393s in Q2)

18

 Mexico Mexico

20

(+0.124s in Q1)

13

 Brazil Brazil (sprint)

16
(+0.344s in SQ1)

9

 Brazil Brazil

18
(+0.747s in Q1)

10

 United States Las Vegas

15

(+1.923s in Q2)

19

 Qatar Qatar (sprint)

20

(+0.252s in SQ1)

9

 Qatar Qatar

20

(+0.624s in Q1)

Haas

ESTEBAN OCON 11-18

(9-14 without sprints)

 OLIVER BEARMAN
19 Australia Australia

(no lap time – technical issue)

18

(+0.382s in SQ1)

 China China (sprint)

12

11

 China China

17

(+0.142s in Q1)

18

(+0.468s in Q1)

 Japan Japan

10

14

 Bahrain Bahrain

20

(+0.779s in Q1)

19

(+0.556s in Q1)

 Saudi Arabia Saudi Arabia

15

12

 United States Miami (sprint)

20

(+1.522s in SQ1)

9

 United States Miami

20

(+0.549s in Q1)

18

 Italy Emilia Romagna

19

(+0.305s in Q1)

7

 Monaco Monaco

17

(+0.140s in Q1)

17

(+0.127s in Q1)

 Spain Spain

15

15

(+0.294s in Q2)

 Canada Canada 14

17

(+0.146s in Q1)

 Austria Austria 15

15

(+0.416s in Q2)

 United Kingdom Great Britain 8

5

 Belgium Belgium (sprint)

7

(+0.292s in SQ3)

11

 Belgium Belgium

12

(+0.092s in Q2)

18

(+0.273s in Q1)

 Hungary Hungary

11
18 Netherlands Netherlands

19

(+0.065s in Q1)

15

(+0.261s in Q2)

 Italy Italy

11

20

(DSQ - technical breach)

 Azerbaijan Azerbaijan

15

17

(+0.569s in Q1)

 Singapore Singapore

9

19
(+0.844s in SQ1)

 United States United States (sprint)

 16

17
(+0.215s in Q1)

 United States United States

8

12

(+0.050s in Q2)

 Mexico Mexico

10

19
(+0.806s in SQ1)

 Brazil Brazil (sprint)

15

17

(+0.547s in Q1)

 Brazil Brazil

8

13

 United States Las Vegas

14

(+0.107s in Q2 - rain)

15

(+0.172s in SQ2)

 Qatar Qatar (sprint)

12

17

(+0.316s in Q1)

 Qatar Qatar 13

Racing Bulls

ISACK HADJAR 1-2

(1-1 without sprints)

 YUKI TSUNODA

11

(+0.166s in Q2)

 Australia Australia

5

15

(no lap time)

 China China (sprint)

8

7

 China China

9

(+0.559s in Q3)
ISACK HADJAR

20-6

(15-6 without sprints)

 LIAM LAWSON

7

 Japan Japan

14
(+0.131s in Q2)

12

 Bahrain Bahrain

17

(+0.574s in Q1 – DRS issue)

14

(+0.227s in Q2)

 Saudi Arabia Saudi Arabia

12
9 United States Miami (sprint)

14

(+0.602s in SQ2)
11 United States Miami

15

(+0.376s in Q2 - battery issue)
9 Italy Emilia Romagna

16

(+0.126s in Q1)
6 Monaco Monaco

8

(+0.206s in Q3)
9 Spain Spain

13

(+0.302s in Q2)
9 Canada Canada

19

(+0.314s in Q1)

13

(+0.185s in Q2)

 Austria Austria

6
13 United Kingdom Great Britain

16

(+0.263s in Q1)
9 Belgium Belgium (sprint)

11

(+0.081s in SQ2)
8 Belgium Belgium

9

(+0.018s in Q3)

10

(+0.094s in Q3)

 Hungary Hungary

9

4

 Netherlands Netherlands

8

(+0.292s in Q3)

16

 Italy Italy

20

(+0.362s in Q1)

8

(+0.665s in Q3 - drops of rain)

 Azerbaijan Azerbaijan

3

8

 Singapore Singapore

12

(+0.304s in Q2)

 12

 United States United States (sprint)

15
(no lap time in SQ2)

20
(no lap time - crash in Q1)

 United States United States

12
9 Mexico Mexico

15

(+1.268s in Q2)
9 Brazil Brazil (sprint)

17
(+0.571s in SQ1)
5 Brazil Brazil

7
(+0.031s in Q3)

8

(+0.492s in Q3)

 United States Las Vegas

6

11

 Qatar Qatar (sprint)

17

(+0.452s in SQ1)
6 Qatar Qatar

12

(+0.083s in Q2)

Williams

AlexANDER Albon 12-16

(9-13 without sprints)

 CARLOS SAINZ
6 Australia Australia

10

(+0.325s in Q3)

9

 China China (sprint)

13

(+0.786s in SQ2)

10

 China China

15

(+0.345s in Q2)

 9

 Japan Japan

12
(+0.053s in Q2)

15

(+0.449s in Q1 – stewarding prevented Q2 participation)

 Bahrain Bahrain

8

11

(+0.085s in Q2)

 Saudi Arabia Saudi Arabia

6
8 United States Miami (sprint)

15

(no lap time in SQ2)

7

(+0.113s in Q3)

 United States Miami

6

7

(+0.041s in Q3)

 Italy Emilia Romagna

6

9

 Monaco Monaco

11

(+0.630s in Q2)

11

 Spain Spain

18

(+0.159s in Q1)

10

 Canada Canada

17

(+0.308s in Q1 - impeded by Hadjar)

12

 Austria Austria

19

(+0.439s in Q1)

14

(+0.143s in Q2)

 United Kingdom Great Britain

11

16

(+0.436s in SQ1)

 Belgium Belgium (sprint)

6

5

 Belgium Belgium

15

(+0.253s in Q2)

19

(+0.571s in Q1)

 Hungary Hungary

13

15

(+0.180s in Q2)

 Netherlands Netherlands

14

(+0.055s in Q2)

 Italy Italy

13

19

(+1.143s in Q1 – crash)

 Azerbaijan Azerbaijan

2

DSQ (technical breach)

 Singapore Singapore

DSQ (technical breach)

9
(+0.188s in SQ3)

 United States United States (sprint)

7

18
(+0.951s in Q1)

 United States United States

9

17

(+0.319s in Q1)

 Mexico Mexico

7

12

 Brazil Brazil (sprint)

20
(+0.845s in SQ1)

12

 Brazil Brazil

15
(+0.419s in Q2)

16

(+1.347s in Q1 - rain, crash)

 United States Las Vegas 3

10

(+0.246s in SQ3)

 Qatar Qatar (sprint) 8

15

(+0.378s in Q2)

 Qatar Qatar 7

Sauber

NICO HULKENBERG 15-14

(12-11 without sprints)

 GABRIEL BORTOLETO

17

(+0.063s in Q1)

 Australia Australia

15

19

(+0.136s in SQ1)

 China China (sprint)

14

12

 China China

19

(+0.220s in Q1)

 16

 Japan Japan

17
(+0.052s in Q1)

16

 Bahrain Bahrain

18

(+0.188s in Q1)

18

 Saudi Arabia Saudi Arabia

20

(+0.680s in Q1)

11

 United States Miami (sprint)

19

(+0.770s in SQ1)

16

(+0.130s in Q1)

 United States Miami

13

17

(+0.178s in Q1)

 Italy Emilia Romagna 14

13

 Monaco Monaco

16

(+0.031s in Q1)

16

(+0.145s in Q1)

 Spain Spain

12

13

 Canada Canada

16

(+0.062s in Q1)

20

(+0.483s in Q1)

 Austria Austria

8

19

(+0.128s in Q1)

 United Kingdom Great Britain

17

17

(+0.411s in SQ1)

 Belgium Belgium (sprint)

10

14

(+0.371s in Q2)

 Belgium Belgium

10

19

(+0.495s in Q1)

 Hungary Hungary

7

17

(+0.158s in Q1)

 Netherlands Netherlands

13

12

(+0.175s in Q2)

 Italy Italy

8

17

(+0.405s in Q1)

 Azerbaijan Azerbaijan

13

11

 Singapore Singapore

14

(+0.105s in Q1)

4

 United States United States (sprint)

20
(no lap time in SQ1)

11

 United States United States

16
(+0.574s in Q1)

13

 Mexico Mexico

16

(+0.161s in Q1)

10

 Brazil Brazil (sprint)

14
(+0.188s in SQ2)

10

 Brazil Brazil

20
(no lap time in Q1)

11

 United States Las Vegas

18

(+2.199s in Q1 - rain)

14

(+0.064s in SQ2)

 Qatar Qatar (sprint)

13

11

 Qatar Qatar

14

(+0.181s in Q2)

