Whitmarsh spędził w Woking ćwierć wieku. Pełnił m.in. funkcje dyrektora generalnego i szefa ekipy McLarena, z którą rozstał się w 2014 roku.

Mający mistrzowskie ambicje zespół z Silverstone - będący własnością kanadyjskiego miliardera Lawrence’a Strolla - wybrał Whitmarsha na szefa nowej jednostki - Aston Martin Performance Technologies. Celem działu jest rozwój aktywności marki w F1 oraz w kluczowych sektorach rynku.

Stroll przyznał, że zatrudnienie Whitmarsha to krok do celu, jakim jest tytuł mistrzowski.

- Martin będzie pełnił funkcję nadzorczą, pomagając i wspierając mnie w wyznaczaniu nowej strategii dla Aston Martin Performance Technologies i spółek zależnych oraz osiągnięciu celu nadrzędnego, jakim jest przekształcenie w ciągu czterech, pięciu lat Astona Martina w zespół wygrywający w F1.

Mówiąc o swojej nominacji, Whitmarsh stwierdził: - Znam i podziwiam Lawrence’a od wielu lat i zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem jego niesamowitego zmysłu biznesowego i niewyczerpanej ambicji.

- Lawrence pragnie, by Aston Martin wygrał mistrzostwa świata Formuły 1. Cel jest jasny, a ja nie dołączyłbym do tego przedsięwzięcia, gdybym nie wierzył, że to osiągalne.

Aston Martin rozpoczął niedawno budowę nowego kampusu. Potwierdzono również skład kierowców na sezon 2022. W barwach ekipy pozostaną Lance Stroll i Sebastian Vettel.