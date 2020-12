Francuz miał bardzo poważny wypadek w Grand Prix Bahrajnu. Kierowca Haasa zderzył się z Daniiłem Kwiatem w zakręcie numer 3 i wypadł z toru. Po uderzeniu w barierę Armco samochód rozpadł się na dwie części i eksplodował.

Po wypadku Grosjean został przetransportowany do szpitala Bahrain Defence Force Royal Medical Services. Początkowo podejrzewano uraz żeber, ale prześwietlenia nie wykazały żadnych złamań. Doznał poparzeń kostek oraz dłoni. Noc z niedzieli na poniedziałek spędzi w szpitalu, na obserwacji.

Opublikował film na Instagramie. Przekazał fanom aktualne informacje na temat jego stanu zdrowia i podziękował wszystkim służbom ratunkowym za udzieloną mu pomoc.

- Cześć wszystkim. Chciałem jedynie powiedzieć, że ze mną jest ok, cóż, może prawiek ok - przekazał Grosjean.

- Dziękuję wszystkim za wiadomości. Kilka lat temu nie byłem zwolennikiem halo, ale teraz myślę, że to jest najlepsza rzecz, jaka została wprowadzona w Formule 1. Gdyby nie to, dzisiaj bym z wami nie rozmawiał - dodał. - Dziękuje też wszystkim ekipom medycznym na torze i w szpitalu. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł odpisać na kilka wiadomości i przekażę co się dzieje.