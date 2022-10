Więcej F1 w Arabii Saudyjskiej?

Arabia Saudyjska gości już grand prix na ulicznym torze w Dżuddzie, co jednak zawsze było postrzegane jako środek tymczasowy, zanim zostanie ukończony supernowoczesny obiekt w Qiddiya w pobliżu Rijadu.

Obecnie przewiduje się, że budowa nowego toru zakończy się w 2026 roku, a pierwotny plan zakładał, że saudyjski wyścig F1 przeniesie się tam na stałe.

Jednak minister sportu Arabii Saudyjskiej, Książę Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal wyraził pewne zainteresowanie utrzymaniem dodatkowo Dżuddy w kalendarzu.

Zapytany o możliwość organizacji dwóch wyścigów królowej sportów motorowych w Arabii Saudyjskiej, odparł: - Nie mówimy „nie”.

- Naprawdę widzimy korzyści dla naszego Królestwa z posiadania u siebie takich wydarzeń, dlatego tak dużo w to inwestujemy - przekazał. - Możliwe, że skupiacie się bardziej na sporcie, ale działamy podobnie w innych obszarach, w kulturze i rozrywce. Zdecydowanie moglibyśmy więc gościć dwa wyścigi. Przedyskutujemy ten temat z władzami F1 i zobaczymy, jak to się potoczy. Chcielibyśmy, aby to się udało.

Opcją jest rotacyjne wykorzystanie obu obiektów.

- Tak było w Niemczech. Kiedy zawody odbywały się naprzemiennie, na Nurburgringu i Hockenheim. Stanowi to pewne rozwiązanie - dodał.

Podkreślił, że ściganie się w Qiddiya będzie oferowało zupełnie inne doświadczenie niż na torze ulicznym w Dżuddzie.

- Szykujemy wyjątkową lokalizację dla F1, z parkiem tematycznym położonym tuż obok - zaznaczył. - Będzie dobrą odmianą dla Dżuddy. To nie będą dwa takie same wyścigi w jednym regionie. Dżudda jest nad morzem, a drugi tor leży na pustyni, co stanowi zupełnie inny klimat.

Video: Ewolucja Formuły 1: 1950-2022