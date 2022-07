Verstappen należy do grona kierowców, którzy krytykowali producentów mającej już cztery sezony serii. Holender zarzucał fałszowanie rzeczywistości oraz wymyślanie nieistniejących konfliktów. W ramach protestu zdecydował się nie brać aktywnego udziału przy tworzeniu najnowszych - mających premierę w marcu - odcinków.

F1 podpisała z Netflixem umowę na dwa kolejne (trwający oraz przyszłoroczny) sezony, ale Stefano Domenicali świadomy był konfliktu między producentami i niektórymi kierowcami, apelując o porozumienie.

W rozmowie z Barstool Sports Verstappen przyznał, że odbył rozmowy z odpowiedzialnymi za produkcję treści i udało się dojść do porozumienia odnośnie przyszłej współpracy.

- W ubiegłym roku nie byłem zbytnio zaangażowany - przyznał mistrz świata. - Było kilka rzeczy, z których nie byłem zadowolony. Chodziło przede wszystkim o tworzenie nieprawdziwej rywalizacji między kierowcami. Nie jest to prosty temat, ponieważ produkcja uczyniła cuda w Ameryce.

- Poza tym niektórzy kierowcy przedstawieni byli inaczej, niż są w rzeczywistości. A oglądający to ludzie mówią potem: „O, ten to dopiero jest fi**em!” lub cokolwiek innego, co nie ma nic wspólnego z prawdą.

- Jeśli chodzi o przyszłość, porozumieliśmy się co do tego, jak razem pracować, więc w następnym sezonie zobaczycie trochę więcej mojej osoby - zapowiedział Max Verstappen.