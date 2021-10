Więcej testów F1

Przygotowania do przyszłorocznych mistrzostw F1 rozpoczną się od pięciodniowej sesji testowej na Circuit de Barcelona-Catalunya w dniach 21-25 lutego. Będzie to pierwsza okazja dla zespołów do sprawdzenia samochodów zbudowanych w oparciu o zupełnie nowe przepisy techniczne.

Kolejne, trzydniowe testy odbędą się na torze Bahrain International Circuit w dniach 10-12 marca. Jazdy zakończą się osiem dni przed inauguracyjnym wyścigiem sezonu na tym samym torze. Dlatego zmiany wymaga regulamin sportowy, który przewiduje 10-dniową przerwę między testami, a zawodami na tym samym obiekcie.

Łącznie osiem dni testów da zespołom znacznie więcej czasu na pracę przed sezonem niż w tym roku, kiedy jazdy zostały skrócone do zaledwie trzech dni. Jednak biorąc pod uwagę, że kalendarz F1 na 2022 rok ma zawierać liczbę 23 rund, może to przełożyć się na obawy o obciążenie, jakiemu poddawani są kierowcy i pracownicy zespołów.

Światowa Rada Sportów Motorowych przegłosuje te plany w najbliższy piątek, 15 października. Wtedy też ma zostać potwierdzony kalendarz przyszłorocznych mistrzostw.