Od czasu przejęcia przez Liberty Media w 2017 roku Formuła 1 nieustannie się rozwija, zdobywając po kolei nowe rynki, w tym także ten macierzysty dla nowych właścicieli - amerykański.

Na fali rosnącej popularności Michael Andretti - prowadzący Andretti Autosport - ujawnił zamiary dołączenia do stawki wraz z jedenastym zespołem. Plany te spotkały się z raczej chłodną reakcją aktualnych uczestników, dbających o swoje interesy i obawiających się dzielenia zysków pomiędzy większą liczbę chętnych.

Zgodnie z obecnym Porozumieniem Concorde nowy gracz musi wpłacić 200 milionów dolarów. Kwota ta jest dzielona pomiędzy dziesięciu aktualnych uczestników.

Steiner uważa jednak, że dla kondycji F1 i jej stabilizacji ważne jest zachowanie 10-zespołowej stawki.

- Mamy dziesięć bardzo dobrych lub dobrych zespołów, stabilnych - stwierdził szef Haas F1 Team. - Dlaczego mielibyśmy zmieniać coś, co działa? W tej chwili nasza sytuacja jest bardzo dobra.

Spytany przez Motorsport.com o swoje przemyślenia na temat kwoty 200 milionów dolarów, Steiner bez wahania odpowiada, że powinna ona zostać dostosowana do aktualnych wartości poszczególnych ekip.

- Ten fundusz został ustalony kilka lat temu, kiedy wartość całej Formuły 1 była inna. Sądzę, że jedną z rzeczy jest kwestia dostosowania go do aktualnego rynku, który jest dużo większy niż tamten. To jednak trudny proces do przeprowadzenia.

- Jeśli jednak spojrzy się na 2020 rok, kiedy podpisywaliśmy umowy, zespół można było kupić za dużo mniejsze pieniądze niż teraz. Sport zaliczył duży progres jeśli chodzi o swoją wartość. Na pewnym etapie [opłata] musi zostać dostosowana, ale to nie jest teraz najważniejszy problem.