Wiele bzdur na temat silnika Ferrari

Rywale zaczęli się baczniej przyglądać jednostkom napędowym Ferrari w drugiej połowie sezonu 2019. Przewaga SF90 na prostych szacowana była nawet na 0,9 s. Forma samochodów włoskiej stajni spadła po wydaniu kilku dyrektyw technicznych, dotyczących przepływu paliwa. Z kolei w obecnym sezonie, po zawarciu tajnej ugody z FIA, jest już jasne, iż silniki Ferrari istotnie straciły moc, co jeszcze bardziej pobudziło spekulacje na temat drugiej połowy 2019 roku.

Binotto jednak niezmiennie nie przejmuje się opiniami z innych obozów i wciąż powracającą sprawą ubiegłorocznych silników.

- Szczerze powiedziawszy, w tym temacie pojawiło się wiele bzdur - stwierdził Binotto w rozmowie z Channel 4. - Jest wiele plotek, ale nie powinny nas one zbytnio obchodzić, ponieważ musimy się skoncentrować na tym, co obecnie robimy.

- Jeśli chodzi o naszą ugodę, wszystko jest bardzo proste. Nigdy nie doszło do żadnego naruszenia przepisów i to wszystko. Regulacje są bardzo złożone, od tamtej pory wydano wiele dyrektyw technicznych, a powodem braku przejrzystości jest fakt, iż dotyczy to naszej własności intelektualnej.

W kwestii wyjścia z dołka, Binotto po raz kolejny przyznał, że będzie to najprawdopodobniej długotrwały proces.

- Jestem bardzo szczęśliwy z tego co robię, mam wspaniały zespół. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni, a bycie zjednoczonym w tak trudnej sytuacji pokazuje, jak wielki jest duch walki w ekipie. Powrót do formy zajmie trochę czasu, ponieważ w tej chwili jesteśmy mocno w tyle, a strata jest zbyt duża i być może potrzeba na to nawet kilku sezonów.

- Rok 2022 może być dla nas okazją. Będzie to nie tylko duże wyzwanie techniczne, ale również i finansowe, biorąc pod uwagę limit budżetowy. Przyszły rok jednak też jest ważny. Nie mówię, że będziemy walczyć o zwycięstwa, ale mam nadzieję, na poprawę sytuacji.

Ferrari jest obecnie szóste w klasyfikacji konstruktorów. Strata do prowadzącego Mercedesa wynosi ponad 200 punktów.