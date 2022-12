Na początku roku tajski kierowca Williamsa odwiedził położony niedaleko Bangkoku sierociniec Wat Sakraeo. Placówka wspierana jest przez Iceman Charity, któremu przewodniczy Volker Capito - brat Josta, obecnego szefa ekipy z Grove.

Albon po wizycie w sierocińcu przefarbował włosy na rudy kolor i pomógł w zbiórce pieniędzy wśród społeczności F1. Z kolei na październikowe Grand Prix Singapuru przygotował kask, którego malowanie zaprojektowane zostało przez podopiecznych sierocińca Wat Sakraeo.

Kask został później wystawiony na licytację, a kwota sprzedaży osiągnęła ponad 84 tysiące funtów brytyjskich, czyli ponad 450 tysięcy złotych. Łączne fundusze zebrane przez Iceman Charity sięgnęły prawie 100 tysięcy funtów.

Po finale sezonu w Abu Zabi Albon udał się do Tajlandii, by odwiedzić sierociniec. Dzięki zebranym pieniądzom zmodernizowano halę sportową. Podopieczni chcą, by ta nosiła imię kierowcy, który wsparł projekt.

- Kiedy odwiedziłem ten sierociniec na początku roku, zdecydowałem się pomóc w każdy możliwy sposób - powiedział Albon. - To był mój pierwszy sezon odkąd wróciłem do F1 i chciałem wykorzystać swoją platformę do czynienia dobra i odwdzięczenia się społeczności Tajlandii.

- Byłem zdumiony kreatywnością dzieci, którą pokazały przy projektowaniu mojego kasku. Rezultat był imponujący. Nie zamierzałem pozwolić, by moje problemy zdrowotne w Monzy przeszkodziły mi w występie w tym kasku w Singapurze.

- Jestem oszołomiony tym, ile pieniędzy zebraliśmy wspólnie na poprawę infrastruktury sierocińca. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim fanom, którzy wsparli zbiórkę oraz oczywiście hojnemu nabywcy, który wygrał licytację.

Alex Albon, Williams 1 / 9 Autor zdjęcia: Williams Helmet of Alex Albon, Williams 2 / 9 Autor zdjęcia: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 3 / 9 Autor zdjęcia: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 4 / 9 Autor zdjęcia: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 5 / 9 Autor zdjęcia: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 6 / 9 Autor zdjęcia: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 7 / 9 Autor zdjęcia: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 8 / 9 Autor zdjęcia: Alex Albon Helmet of Alex Albon, Williams 9 / 9 Autor zdjęcia: Alex Albon