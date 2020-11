F1 ma zamiar ogłosić we wtorek prowizoryczny harmonogram 23 rund w przyszłorocznych mistrzostwach. Kalendarz będzie obejmował m.in nowe Grand Prix Arabii Saudyjskiej, powracające Grand Prix Holandii oraz wyścig w kwietniowym terminie Wietnamu.

Formuła 1 w Hanoi miał gościć po raz pierwszy w kwietniu tego roku, ale grand prix było jednym z pierwszych przełożonych z powodu pandemii koronawirusa. Wierzono, że odbędzie się w dalszej części sezonu 2020, to się jednak nie udało.

Również w przyszłym roku królowa sportów motorowych nie odwiedzi Wietnamu. To jednak nie z powodu Covid-19, ale w wyniku aresztowania przewodniczącego Komitetu Ludowego Hanoi - Nguyena Duca Chunga. Oskarżenia o korupcję nie mają jednak związku z jego pracą przy organizacji wyścigu F1.

Mimo to szefostwo Formuły 1 nadal dąży do liczącego 23 rundy sezonu 2021, zaczynając od Australii w marcu. Spodziewany jest powrót Interlagos. Tegoroczne, odwołane z powodu pandemii, Grand Prix Brazylii miało być ostatnim w Sao Paulo, ze względu na wygasający kontrakt. Natomiast próby przeniesienia zawodów do Rio de Janeiro nie udały się, nawet nie ruszyła budowa nowego toru.

Uważa się też, że kolejne niepewne do tej pory wydarzenie - Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya, pozostanie w mistrzostwach.