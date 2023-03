Po raz pierwszy od czasu, gdy Felipe Massa zajął szóste miejsce w GP Australii 2017, Williams zdobył punkty w rundzie otwierającej sezon F1. Niespełna dwa tygodnie temu Alex Albon był dziesiąty w GP Bahrajnu.

Niespodziewane tempo FW45, gdy Albon przewidywał, zdecydowanie słabsze osiągi ich samochodu, zostało podkreślone także przez Logana Sargeanta, który zajął dwunaste miejsce w swoim debiucie.

Sargeant zapowiada, że stajnia z Grove powinna poradzić sobie jeszcze lepiej w Grand Prix Arabii Saudyjskiej w tym tygodniu. Spodziewa się, że szybka charakterystyka ulicznego toru w Dżuddzie, będzie korzystniejsza dla właściwości jezdnych ich bolidu.

Zapytany, czy Williams ponownie włączy się do walki środku stawki, Amerykanin stwierdził: - Wstępne dane sugerują, że powinniśmy poradzić sobie tu lepiej niż w Bahrajnie.

- To jednak wcale nie oznacza, że inne zespoły nie pracowały nad poprawą swojej wydajności. Tak naprawdę nie wiemy co nasz czeka, bowiem to jest zupełnie inny tor - kontynuował. - Pierwszy raz poprowadzę samochód F1 na obiekcie ulicznym, co rzecz jasna stanowi trudne wyzwane.

- W grę wchodzi wiele zmiennych, ale w mojej opinii dysponujemy szybkim pakietem - przekazał.

22-latek wskazał, że procedury wyścigowe jeszcze nie weszły mu w krew i musi zmienić ten stan rzeczy jak najszybciej.

- Z perspektywy zespołu, nie do końca spodziewaliśmy się takich wyników, więc to zdecydowanie były dla nas pozytywne zawody - wspomniał jeszcze GP Bahrajnu. - Tak naprawdę nie wyznaczałem sobie żadnych konkretnych celów. Mimo to sporo nauczyłem się przez cały weekend. Nie tylko pokazałem niezłe tempo, ale przebrnąłem także przez wiele kwestii operacyjnych, procedurę startu, pit stopy i zarządzanie oponami. Koniecznie muszę sprawić, aby takie czynności przychodziły mi naturalniej, zamiast ciągłych rozmyślań, co jeszcze muszę zrobić. Dzięki temu bardziej skupię się na rywalizacji.

