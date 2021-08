Od wielu miesięcy to Robert Kubica był ostatnim kierowcą, który zdobył punkty dla Williamsa. W Grand Prix Niemiec w 2019 roku Polak był dziesiąty.

W obecnym sezonie forma Williamsa zdecydowanie idzie w górę. Praca wreszcie zaowocowała punktami, kiedy w niedzielnym wyścigu na Hungaroringu obydwaj kierowcy ekipy z Grove finiszowali w pierwszej dziesiątce.

- To wspaniały wynik dla zespołu i bardzo się z niego cieszę. Ekipa już od kilku wyścigów pukała do punktowanych pozycji, więc zdobycie ich obydwoma samochodami i awans na ósme miejsce w mistrzostwach to coś niesamowitego - powiedział Nicholas Latifi. - Wyścig z mojej strony był bardzo trudny do zarządzania, ale oczywiście wydarzenia w pierwszym zakręcie zadziałały na moją korzyść. W kwalifikacjach mieliśmy problemy, więc taki wynik jest lepszy niż mogliśmy sobie wyobrazić. Ogólnie rzecz biorąc, to naprawdę miły sposób na rozpoczęcie letniej przerwy.

- Jestem szczęśliwy i trochę brakuje mi słów - cieszył się George Russell. - To był niesamowity wyścig. Mój ostatni stint był prawdopodobnie najlepszy w całej mojej karierze, bo walczyłem jak szalony, odpierając ataki Daniela Ricciardo i Maxa Verstappena.

- Cieszę się ze względu na wszystkich w zespole, bo to była ciężka praca przez ostatnie dwa i pół roku dla mnie, a trzy i pół roku dla ekipy, więc te punkty są naprawdę zasłużone - dodał. - Wielkie brawa należą się też Nicholasowi, który zaliczył świetny start i pojechał naprawdę świetny wyścig. Finiszując na ósmym i dziewiątym miejscu, nie mogliśmy dziś zrobić wiele więcej.

W oparciu o tymczasowe wyniki po Grand Prix Węgier, Williams awansował na ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Ma sześć punktów, cztery przewagi nad Alfą Romeo.