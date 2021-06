Plotki o rozstaniu Bottasa z Mercedesem przybierają na sile. Sam kierowca nie pomaga w ich uciszeniu. Sezon rozpoczął wyjątkowo słabo, punktując jedynie trzykrotnie. Fin w klasyfikacji kierowców jest dopiero na szóstej pozycji.

Z kolei nieustannie rosną „akcje” George’a Russella. Anglik jest powszechnie chwalony za występy w słabym Williamsie, a skalę talentu zaprezentował podczas ubiegłorocznego Grand Prix Sakhiru, kiedy to w zastępstwie Lewisa Hamiltona pojechał Mercedesem W11. Gdyby nie błędy zespołu, najprawdopodobniej wygrałby wyścig.

W padoku już mało kto wierzy, że Bottas utrzyma posadę. Nawet najgroźniejsi rywale Mercedesa nie mają złudzeń, że w przyszłym roku Russell dołączy do Hamiltona.

- Nie mogą już dłużej tej [zmiany] wstrzymywać, ponieważ program juniorski straciłby sens - powiedział Marko z rozmowie z serwisem f1-insider. - Nawet jeśli Hamilton nie będzie szczęśliwy [z powodu Russella].

- Bottas nie musi do nas [do Red Bulla] dzwonić. Nie mamy miejsca. Właściwie wyobrażam sobie, że mógłby jedynie wymienić się z Russellem. Uważam, że Williams to dla niego jedyna opcja.

Niewykluczone, że Mercedes ogłosi George’a Russella swoim kierowcą podczas lipcowego Grand Prix Wielkiej Brytanii.