Rok temu Williams Racing ogłosił, że nawiązał współpracę ze swoim byłym kierowcą wyścigowym Jensonem Buttonem. Brytyjczyk został konsultantem zespołu.

Jednak w minionym sezonie Button nie mógł zbyt aktywnie współdziałać z Williamsem. Z powodu protokołów dotyczących ochrony przed koronawirusem, Jenson, który jest też ekspertem w telewizji Sky F1, znalazł się w innej tzw. „bańce” na padoku, co znacznie ograniczyło mu możliwości komunikacji z zespołem

Były kierowca Formuły 1 wyraził jednak nadzieję, że w 2022 roku przepisy nie będą tak rygorystyczne, co pomoże mu aktywniej pomagać ekipie, w której zadebiutował w królowej sportów motorowych w 2000 roku.

- Spędzę trochę więcej czasu w bazie, a także będziemy widzieli się na wyścigach - przekazał 41-letni Brytyjczyk. - W minionym sezonie znacznie częściej komunikacja odbywała się w formie telefonicznej. Dużo rozmawiałem z Davem Robsonem, głównym inżynierem wyścigowym, Jostem Capito i ludźmi od marketingu.

- Miałem jednak niewielki kontakt z zawodnikami, z tego powodu, że nie mogłem odwiedzić sali odpraw z inżynierami i nie wolno mi było wejść do garaży. Wszystko z powodu tzw. „bańki” - wyjaśnił.

- Pod tym względem rok okazał się nie najłatwiejszy. Wpuszczano mnie tylko do strefy gościnnej i restauracyjnej zespołu. Tam mogłem dyskutować z inżynierami i Jostem - dodał. - Sądzę, że było to przydatne, ale czas mieliśmy bardzo ograniczony, co było irytujące dla nich i dla mnie. Natomiast w nowym roku zrobię o wiele więcej dla zespołu.

Mówiąc obecnej formie Williamsa, który awansował z dziesiątego na ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów, Jenson dodał: - To silny zespół. Teraz dużo więcej czasu spędzę z ich kierowcami, także tymi z programu młodzieżowego. Mają w swoich szeregach kilku dobrych gości.

- Zaangażuję się również w pracę młodzieży w symulatorze - dodał. - Ja nie będę jeździł, chociaż bardzo bym chciał. W każdym razie będę też obserwował, jak zawodnicy radzą sobie w wyścigach oraz jak kooperują z ekipą. Praca zespołowa była moją mocną stroną gdy startowałem. Takie doświadczenie tutaj z pewnością się przyda.

Czytaj również: Bottas wyjdzie z cienia

George Russell, który jeździł dla Williamsa przez ostatnie trzy lata, poczuł wkład Buttona w ich pracę: - Miałem szczęście, ponieważ jeszcze zanim Jenson wrócił do zespołu, mieliśmy z nim dobre relacje, był otwarty i zawsze gotowy do pomocy.

- W czasie gdy przepisy dotyczące ochrony przed koronawirusem nie stały się tak surowe, często pojawiał się w garażu, w strefie dla gości, rozmawiał z inżynierami, ze mną i z Jostem. Myślę, że to bardzo fajne, bo podsuwał dobre pomysły opierając się na własnym doświadczeniu. Jego wiedza jest po prostu ogromna. Wspaniale, gdy masz w zespole kogoś takiego jak Jenson - dodał.

Czytaj również: Schumacher zbiera pochwały