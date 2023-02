James Vowles obejmie stanowisko szefa zespołu w Williamsie od 20 lutego. Były pracownik Mercedesa przejmuje ekipę od Josta Capito, który opuścił zespół w grudniu po dwóch sezonach.

Vowles będzie miał za zadanie naciskać, aby odwrócić losy drużyny po tym, jak w zeszłym roku spadła na koniec tabeli mistrzostw konstruktorów, mając problemy z regularną rywalizacją w środku stawki.

Od czasu przejęcia zespołu w 2020 roku, Dorilton Capital zapewnia stabilność finansową, która pomogła zatrzymać dalszy spadek Williamsa, ale dyrektor sportowy Sven Smeets uznał, że ważne jest, aby wieloletni lider pomógł teraz Williamsowi zrobić kolejny krok.

- To bardzo ważne, aby zespół miał kogoś, kto sfinalizuje tę podróż i ponownie poprowadzi Williamsa do przodu. Wszyscy wiemy, że nie będzie to jednoroczna podróż. Myślę, że James jest chętny i będzie bardzo zaangażowany w poprowadzenie Williamsa. Na dłuższą metę jest to bardzo dobre - przyznał Smeets.

Dave Robson, szef działu osiągów w Williamsie, uważa, że doświadczenie Vowlesa w pracy z drużyną, która zdobyła mistrzostwo, przyniesie zespołowi ogromne korzyści.

- Dowiemy się, co planuje, kiedy przybędzie za kilka tygodni. Myślę, że to, co wnosi, to oczywiście bogate doświadczenie z Mercedesa i jego wcześniejszych wcieleń. Wie, co to znaczy być na szczycie i na nim pozostać. Osobiście uważam, że jest bardzo ambitny i mądry. Nie możemy się już doczekać, kiedy weźmiemy go na pokład i pozwolimy mu pokierować nami w następnym etapie podróży - powiedział Robson.

Kierowca Williamsa, Alex Albon, powiedział, że omawiał transfer Jamesa Vowlesa z kierowcą Mercedesa, George'em Russellem, i powiedział, że wszyscy „mówią o Jamesie bardzo dobrze”.

- Oczywiście jest trochę oczekiwania na rozpoczęcie sezonu i współpracy, ale widać, że jest bardzo chętny. Jest zmotywowany, aby doprowadzić zespół tam, gdzie wie, że może być. To jest ekscytujące - przyznał Albon.