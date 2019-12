Córka założyciela brytyjskiej ekipy - Sir Franka Williamsa przyznała, że „oczywiście” myślała o wycofaniu się ze swojej roli, odkąd zespół pod jej przewodnictwem popadł w poważne tarapaty.

- Nie zamierzam się poddawać bo jakby to wyglądało. Zostałabym oskarżona o bycie córką ojca, która doprowadziła zespół do upadku. Nie miałabym spokoju do końca życia - powiedziała Claire Williams.

Zapewnia, że nadal ma pełne wsparcie ze strony ojca.

- Wie, że ten biznes jest o wiele trudniejszy w obecnych czasach. Są media społecznościowe, w których jesteśmy wyzywani. Jest mi przez to trudniej - kontynuowała.

Chociaż wyniki zespołu są katastrofalne, zapewnia, że za kulisami prowadzone są prace, które mają odmienić ich los.

- Nie pozostajemy bezczynni, Zajmujemy się sprawami operacyjnymi i kulturą zespołu. Następnie chcemy to połączyć, aby stworzyć możliwie jak najbardziej wydajną ekipę - przekazała. - To zajmie trochę czasu, ale już widzę pierwsze efekty procesu odbudowy.