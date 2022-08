Albon, w sezonach 2019 i 2020 kierowca zespołów Red Bulla oraz rezerwowy RBR w roku ubiegłym, dołączył do Willamsa przed rozpoczęciem bieżącej kampanii.

Biorąc pod uwagę możliwości FW44, Taj zbiera niezłe recenzje - zdobył punkty w Melbourne i Miami - a ekipa z Grove poinformowała w środę, że 26-latek pozostanie w jej barwach na sezon 2023. Umowa zakłada wieloletnią współpracę.

- Pozostanie w Williamsie na sezon 2023 jest ekscytujące i nie mogę się doczekać, by sprawdzić, co osiągniemy razem w końcówce tego roku i w kolejnym - przekazał Albon w oficjalnym komunikacie. - Zespół ciężko pracuje nad progresem, a ja jestem bardzo zmotywowany, by kontynuować tę podróż i dalej rozwijać naszą wiedzę.

Z kolei w swoich mediach społecznościowych Albon postanowił zażartować z wczorajszego dementi w wykonaniu Oscara Piastriego i napisał:

- Dowiedziałem się, że za moją zgodą Williams wydał późnym popołudniem komunikat prasowy, informując, że będę jeździł dla nich w przyszłym roku. To prawda i podpisałem kontrakt z Williamsem na 2023 rok. Będę jeździł dla Williamsa w przyszłym roku.

- Alex jest wspaniałym kierowcą i cenionym członkiem Williams Racing, więc cieszymy się, że możemy potwierdzić, iż będziemy z nim współpracować przez kolejne lata - dodał Jost Capito, szef ekipy. - Alex to świetne połączenie umiejętności i wnikliwej analizy, które pomogą zespołowi osiągać sukcesy w przyszłości.

- Jest zaciętym zawodnikiem i okazał się także lubianym i lojalnym członkiem zespołu. Cieszymy się, że zapewni nam stabilną bazę do dalszego rozwoju w erze nowych samochodów Formuły 1.

Do niedawna wydawało się, że partnerem Albona może być Oscar Piastri. Utalentowany Australijczyk miał trafić do Williamsa na zasadzie wypożyczenia z Alpine. Francuska stajnia planowała umieścić w Grove swojego podopiecznego, utrzymując w składzie Estebana Ocona i Fernando Alonso.

Ten drugi postanowił jednak zająć w Astonie Martinie miejsce po przechodzącym na emeryturę Sebastianie Vettelu, nie informując o tym Alpine. W Enstone stwierdzili zatem, że Piastri dołączy do Ocona i wydali oficjalny komunikat w tej sprawie. Jednak w międzyczasie Piastri wraz ze swoim menedżerem najwyraźniej porozumiał się z innym zespołem - prawdopodobnie McLarenem - i zapowiedział, iż nie będzie kierowcą Alpine w sezonie 2023.

W konsekwencji tych wydarzeń obsada drugiego Williamsa nie jest w tej chwili znana. Ze swoim etatem pożegna się najpewniej Nicholas Latifi. Zastąpić go mogą m.in. Nyck de Vries lub Logan Sargeant.

