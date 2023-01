19-letni Colapinto zadebiutował w Formule 3 w zeszłym roku z zespołem Van Amersfoort Racing, zdobywając Pole Position w Bahrajnie, a następnie odnosił zwycięstwa w wyścigach sprinterskich na Imoli i Monzy. Argentyńczyk zajął dziewiąte miejsce w klasyfikacji kierowców.

Williams ogłosił dziś, że Colapinto został ich najnowszym młodym kierowcą, który dołącza do programu juniorów, a także potwierdził, że pozostanie w F3, zajmując fotel w składzie MP Motorsport.

Według Williamsa Colapinto będzie częścią zespołu zarówno na torze wyścigowym, jak i w fabryce w Grove, a także podejmie się pracy w symulatorze, aby pomóc w rozwoju własnym i bolidu.

- To prawdziwy zaszczyt dołączyć do Williams Racing Team jako kierowca Akademii. To jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii Formuły 1 i nie mogę się doczekać, aby pójść w ślady mojego rodaka Carlosa Reutemanna. To niesamowita okazja, za którą zawsze będę wdzięczny. Dziękuję wszystkim w Williamsie za zaufanie do mnie - powiedział Colapinto.

- Cieszę się również, że dołączę do MP Motorsport na sezon 2023 w FIA F3. Bardzo miło spędziłem czas z zespołem w Eurocup i FRECA i razem osiągnęliśmy świetne wyniki. Celem jest tym razem sięgnąć jeszcze wyżej. Mój pierwszy rok w FIA F3 polegał na nauce i wykorzystam całą zdobytą wiedzę, aby zdobyć tytuł w przyszłym roku - zapowiada młody kierowca.

Colapinto dołącza do grona młodych kierowców Williamsa, w skład którego wchodzą: trzykrotna mistrzyni W Series Jamie Chadwick, kierowca Formuły 2 Roy Nissany i zdobywca nagrody Aston Martin Autosport BRDC Zak O’Sullivan, który w tym roku również będzie ścigał się w F3.

- Cieszymy się, że możemy powitać Franco w Akademii Kierowców Wyścigowych Williamsa. Jego osiągnięcia od czasu rozpoczęcia kariery podkreślają naturalne zdolności za kierownicą i to, do czego jest zdolny w nadchodzących latach. Miał wyjątkowy debiutancki sezon w Formule 3 z kilkoma dobrymi występami, które doprowadziły do ​​podium i zwycięstw - powiedział dyrektor sportowy Williamsa, Sven Smeets.