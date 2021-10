Obecnie jeździ dla Haasa, był łączony z Alfą Romeo, opiekuje się nim Ferrari, a teraz Mick Schumacher może dopisać do tej listy zainteresowanie ze strony kolejnej ekipy Formuły 1.

- Muszę przyznać, że Mick wykonuje świetną robotę - powiedział Jost Capito, szef Williamsa.

22-letni Niemiec, syn legendy F1 - Michaela, zadebiutował w królowej sportów motorowych w tym roku. Jeździ w ekipie Haas współpracującej z Ferrari. Jest regularnie lepszy od swojego kolegi, Nikity Mazepina. Obaj pozostaną w małym amerykańskim zespole na sezon 2022.

- To jest dopiero jego pierwszy rok w Formule 1, a już świetnie sobie radzi - kontynuował Capito. - Na absolutne uznanie zasługuje to, jak współpracuje z zespołem. Cała ekipa stoi za nim.

- Jest kierowcą, na którego trzeba mieć oko - dodał. - To miły gość i zasługuje, aby znalazł się w samochodzie zdolnym do wgrywania. Jestem przekonany, że kiedyś tak się stanie. Gdyby był to Williams, jeszcze lepiej.