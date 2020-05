Williams wrócił do pracy

Tradycyjnie przerwa wakacyjna jest w sierpniu i zamknięcie fabryk trwa dwa tygodnie. Została jednak przesunięta na wiosnę, aby w okresie letnim zwolnić terminy na organizację wyścigów w przebudowanym kalendarzu F1.

Zamknięcie fabryk początkowo przedłużono do 21 dni, a następnie do 35, a ostatecznie do 63. Wynikało to z obostrzeń dotyczących izolacji społecznej, nałożonych w Wielkiej Brytanii. Podobnie było w przypadku zespołów bazujących we Włoszech i Szwajcarii.

Williams zamknął drzwi fabryki w Grove 25 marca, a otworzył je dzisiaj. Jednak tylko część personelu wróciła do pracy.

- Nasze oficjalne zamknięcie fabryki zakończyło się dzisiaj i ponownie witamy ograniczoną liczbę pracowników - podał zespół. - Mimo że Grove wygląda trochę inaczej po wprowadzeniu ścisłych zasad dystansowania społecznego, naprawdę dobrze jest wrócić.

Pozostałe ekipy również wracają do pracy. Ferrari otworzyło się już w zeszłym tygodniu.