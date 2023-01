Williams ogłosił w piątek, że James Vowles, który był dyrektorem ds. strategii w Mercedesie przez ostatnie cztery lata, obejmie stanowisko szefa zespołu Williamsa po odejściu Josta Capito.

Vowles był kluczowym członkiem wyższego kierownictwa Mercedesa w F1 podczas jego niedawnej dominacji, ściśle współpracując z szefem zespołu Toto Wolffem na czele zespołu.

Ten ruch sprawi, że Vowles po raz pierwszy pokieruje zespołem F1, co nazwał „ogromnym zaszczytem”.

- Ten zespół jest ikoną naszego sportu, którą bardzo szanuję i nie mogę się doczekać wyzwania. Mercedes bardzo mnie wspierał w mojej podróży i rozstajemy się w doskonałych stosunkach po ponad 20 latach pracy w Brackley - przyznał Vowles.

- Jestem wdzięczny za wszystko, co zapewnili mi Toto i zespół, a wspólna podróż przez porażki i sukcesy była wyjątkowym doświadczeniem. Williams Racing pokłada we mnie wiarę i zaufanie, a ja zrobię to samo w zamian. Williams ma ogromny potencjał, a nasza wspólna podróż rozpocznie się za kilka tygodni - zapowiedział nowy szef zespołu.

James Vowles rozpocznie pracę 20 lutego, trzy dni przed rozpoczęciem przedsezonowych testów F1 w Bahrajnie.

Toto Wolff podziękował Vowlesowi za bycie „wysoce cenionym członkiem” zespołu Mercedes F1 i „odgrywanie integralnej roli w sukcesie zespołu w ostatnich latach”. Ujawnił również, że Vowles wycofał się już w połowie ubiegłego sezonu, skupiając się na zdalnej operacji strategicznej w Brackley.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że ma wszystkie niezbędne umiejętności, aby zostać fantastycznym szefem zespołu w Formule 1. Życzymy mu sukcesów i cieszymy się, że zrobi kolejny krok w swojej karierze z Williamsem, naszym partnerem technicznym - powiedział szef Mercedesa.

Vowles będzie drugim nowym szefem zespołu w 2023 roku, po nominacji Andrei Stelli na szefa McLarena po przejściu Andreasa Seidla do Saubera. Poza sezonem doszło do wielu zmian szefów zespołów w całej stawce, z czterema ekipami – Ferrari, McLarenem, Williamsem i Alfą Romeo – zmierzającymi do sezonu 2023 z nowym liderem.

Williams rozstał się z Jostem Capito po dwóch latach w grudniu, co oznaczało również odejście dyrektora technicznego FX Demaisona. Vowles stoi przed wyzwaniem ożywienia Williamsa, który zajmował ostatnie miejsce w mistrzostwach konstruktorów przez cztery z ostatnich pięciu sezonów. Zespół Williamsa zdobył zaledwie osiem punktów w zeszłym roku i był najwolniejszą drużyną przez większość sezonu.