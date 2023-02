Podczas wydarzenia zorganizowanego w fabryce w Grove, Williams zaprezentował kolorystykę, która ostatecznie zostanie zastosowana na bolidzie FW45, którego budowa jest obecnie na ukończeniu. Po raz pierwszy Albon i Sargeant poprowadzą nowy samochód na torze Silverstone w poniedziałek 13. lutego.

Malowanie zaprezentowane na modelu FW44 zawiera nowe, wyróżniające się znaki firmowe Gulf International. Firma została nowym partnerem Williamsa po zakończeniu umowy z McLarenem w 2022 roku.

Williams w oświadczeniu zespołu opisał swoje barwy na 2023 rok jako ewolucję tego, co zdobiło FW44 i zachowanie wizualnych elementów marki, ucieleśniających ekscytującą, nową erę Williams Racing w ramach własności Dorilton Capital.

Chociaż nie pokazano gotowego FW45, Williams opisał bolid jako „ewolucję FW44”, przy czym projekt zawiera coś, co zespół nazywa „mocno rozwiniętą” koncepcją sekcji bocznych z dodatkowymi modyfikacjami układu przedniego zawieszenia.

Williams twierdzi, że jego projekt jest bardziej wydajny aerodynamicznie niż FW44, z większą ogólną siłą docisku i lepszymi właściwościami jezdnymi.

Barwy FW45 zostały ujawnione przez członka zarządu Williamsa, Jamesa Matthewsa i dyrektora generalnego Gulf, Mike'a Jonesa, w towarzystwie Alexa Albona, Logana Sargeanta i Jamie Chadwick.

Były szef strategii Mercedesa, James Vowles, został ogłoszony jako następca Josta Capito na stanowisku szefa zespołu, ale nie był obecny na premierze, ponieważ rozpocznie oficjalną pracę w zespole dopiero 20 lutego po zwolnieniu z Mercedesa.

- Ponieważ Williams Racing kontynuuje transformację, z dumą prezentujemy tegoroczne barwy. Jesteśmy podekscytowani tegorocznym samochodem i nie mogę wystarczająco podziękować całemu zespołowi z Grove za ciężką pracę, aby przygotować się do sezonu. Cieszę się, że mogę powitać w naszej podróży zarówno nowych, jak i obecnych partnerów. Dzięki naszemu nowemu szefowi zespołu, Jamesowi Vowlesowi, który dołączy do nas jeszcze w tym miesiącu, a także naszemu ekscytującemu składowi kierowców, Williams Racing da z siebie wszystko w 2023 roku - powiedział Matthew Savage, prezes zarządu Williamsa.

- Jestem naprawdę podekscytowany powrotem na kolejny rok z zespołem. Samochód wygląda świetnie. Zespół pracował naprawdę ciężko, aby zająć się kluczowymi obszarami naszego samochodu, starając się zmaksymalizować to, co wydobędziemy z projektu na 2023 rok, więc nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co FW45 potrafi na torze - dodał Alex Albon.

Logan Sargeant powiedział, że jest naprawdę podekscytowany początkiem sezonu po zimie, która wydawała mu się szczególnie długa.

- Jestem bardzo zmotywowany. Włożyliśmy w to dużo ciężkiej pracy. Samochód wygląda niesamowicie i pokazuje ogromny wysiłek, jaki zespół włożył w pracę poza sezonem, więc nie mogę się doczekać jazdy na Silverstone przed wyruszeniem do Bahrajnu - stwierdził amerykański zawodnik.

Williams FW45 1 / 5 Autor zdjęcia: Williams Williams FW45 2 / 5 Autor zdjęcia: Williams Williams FW45 3 / 5 Autor zdjęcia: Williams Williams FW45 detail 4 / 5 Autor zdjęcia: Williams Williams FW45 detail 5 / 5 Autor zdjęcia: Williams