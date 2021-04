Nicholas Latifi po kontakcie z Nikitą Mazepinem podczas pierwszego okrążenia wyścigu na torze w Imoli uderzył w bandę i rozbił bolid.

Przez długi czas natomiast zapowiadało się, że George Russell sięgnie wreszcie po swoje pierwsze punkty z Williamsem. Jednak w trakcie walki z Valtterim Bottasem o dziewiątą pozycję, przy dużej prędkości doszło do kolizji między nimi i obydwa samochody zostały mocno zniszczone.

- Wynik wyścigu w Imoli oczywiście był rozczarowujący, a cały zespół musiał potem włożyć wiele wysiłku w wyprodukowanie nowych części - powiedział Dave Robson, szef działu odpowiedzialnego za osiągi samochodu. - Na szczęście mamy kilka pozytywnych momentów związanych z tamtym weekendem i mamy nadzieję, że w Portugalii zrobimy większe postępy.

W odniesieniu do trzeciej rundy sezonu 2021, która odbędzie się już w ten weekend, dodał: - W zeszłym roku mieliśmy udane zawody w Portimao, obaj kierowcy byli zadowoleni z bolidu. Liczymy więc, że FW43B dobrze spisze się w Portugalii.

George Russell przekazał: - Uwielbiam tor w Portimao, jest płynny, ze zmianami poziomów. Charakter zakrętów pozwala na obieranie różnych linii jazdy. Są dość szerokie na wejściach. Prawie w każdym łuku można pojechać innym torem, unikając podążania w brudnym powietrzu. Do tego część z nich przejeżdża się na pełnym gazie, a niektóre są ślepe, nie widać co jest 200 metrów przed tobą. To właśnie zapewnia emocje na tym obiekcie. To jest fantastyczne miejsce i nie mogę doczekać się, kiedy znów zaczniemy się tu ścigać.

