Aston Martin jest największą pozytywną niespodzianką sezonu. Siódmy zespół ubiegłorocznej tabeli konstruktorów „trafił” z koncepcją nowego samochodu i zaliczył istotny skok jakościowy.

AMR23 daje możliwości walki w ścisłej czołówce. Fernando Alonso w trzech rozegranych dotychczas wyścigach trzy razy stał na podium. Dobrą formę bolidu potwierdził niezłymi występami także Lance Stroll.

Ambicje Lawrence’a Strolla, który od połowy 2018 roku inwestuje w ekipę z Silverstone, sięgają jednak wyżej niż najniższy stopień podium. Kanadyjski biznesmen chce zwycięstwa, pierwszego pod szyldem Aston Martin.

- Misja Lawrence’a jest całkiem jasna - powiedział Krack, pytany o oczekiwania właściciela. - Ciągle pyta nas, kiedy wygramy wyścig.

- Oczywiście, jest zadowolony z poczynionego przez nas progresu, ale to nie jest szczyt jego ambicji. W przypadku współpracy z Lawrence’em dobre jest to, że zawsze wiesz na czym stoisz. On chce więcej, a my musimy temu sprostać.

Fakt dołączenia Alonso do zespołu zakomunikowano już w połowie minionego sezonu. W Silverstone liczyli na bogate doświadczenie i charyzmę Hiszpana i jak dotąd się nie zawiedli. Dobrej atmosferze sprzyja też oczywiście konkurencyjność AMR23.

- Jest fantastycznie. Już mnie pytano, czy gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy mieli trzy podia w trzech wyścigach, to bym uwierzył. Nie, nie uwierzyłbym.

- Wyniki pokazują również jakiego mamy mistrza i z jaką konsekwencją jeździ. Jeśli popatrzy się na wszystkie sesje w tym roku, on zawsze był w formie. FP1, FP2. Zawsze ciśnie na maksimum.

Aston Martin jest obecnie drugi w tabeli konstruktorów. Strata do prowadzącego Red Bulla wynosi 58 punktów. Z kolei przewaga nad Mercedesem to 9 oczek.

