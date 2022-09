Verstappen ruszał do wyścigu z pole position i był faworytem do zwycięstwa. Holender po starcie co prawda zachował prowadzenie, ale pewnym triumfu być nie mógł.

Wszystko za sprawą dobrego tempa Mercedesa oraz strategicznych rozwiązań ekipy mistrzów świata, której pierwotnym zamiarem był przejazd z jednym postojem i wykorzystanie pośredniej i twardej mieszanki. Zamieszanie wprowadziły jednak neutralizacje: wirtualna po zatrzymaniu AlphaTauri Yukiego Tsunody oraz pełny samochód bezpieczeństwa, gdy Valtteri Bottas stanął z usterką silnika Alfy Romeo.

Hannah Schmitz bezbłędnie zarządzała wyborami Verstappena i mistrz świata, choć po wznowieniu wyścigu był drugi za Lewisem Hamiltonem, chwilę później bez problemów uporał się z rywalem dzięki świeżemu kompletowi miękkich opon oraz prędkości maksymalnej RB18.

- Powiedziałbym, że był to kolejny łatwy wyścig - uznał Verstappen. - Z drugiej strony, musieliśmy cały czas cisnąć oraz dokonywać właściwych wyborów podczas neutralizacji. To zawsze jest pewny znak zapytania.

- Wyszło jednak naprawdę dobrze. Kiedy wróciliśmy do miękkich opon, tempo ponownie było świetne.

Pytany czy w którymś momencie zwątpił w zwycięstwo, mistrz świata odparł:

- Przed wyjazdem samochodu bezpieczeństwa sądziłem, że dotrwamy na twardych do końca, nawet jeśli byliśmy trochę wolniejsi. Potem pojawiła się neutralizacja i pomyślałem, iż jeśli nie zjedziemy, możemy tego nie utrzymać.

- Postawiliśmy na miękkie opony i spadliśmy na trzecie miejsce. Potem opony zmienił również George [Russell]. Zaliczyłem dobry restart. Mamy trochę więcej prędkości maksymalnej i dzięki temu łatwiej atakować przed pierwszym zakrętem.

Domowy triumf w Holandii był już dziesiątym zwycięstwem Verstappena w bieżącym sezonie.

- Wygrana w domowym grand prix to zawsze wyjątkowe uczucie. Udało się już w zeszłym roku. Teraz musiałem pracować nawet ciężej. Cieszę się, że zdobyliśmy Grand Prix Holandii.