Własne zwycięstwa AlphaTauri

Nyck de Vries rozpoczął swój „pełnoetatowy debiut” w Formule 1 od czternastego miejsca w Bahrajnie. W drugiej odsłonie sezonu liczył na lepszy wynik, ale musiał zadowolić się taką samą lokatą w GP Arabii Saudyjskiej, finiszując trzy pozycje za partnerem Yukim Tsunodą.

Przed trzecią rundą sezonu F1 2023 - GP Australii, kierowca sponsorowanego przez PKN Orlen AlphaTauri, wspomina jeszcze niedawny występ na Jeddah Corniche Circuit.

- Spoglądając na Grand Prix Arabii Saudyjskiej to oczywiście nie jestem usatysfakcjonowany - przyznał de Vries. - Z drugiej strony zadowalają mnie postępy, jakie odczułem po mojej stronie garażu. Dotychczasowe dwa weekendy wyścigowe pokazały pewne mocne i słabe strony, ale generalnie w Dżuddzie byliśmy nieco bardziej konkurencyjni. Rzecz jasna nie pomógł stracony trzeci trening.

- Po tym wyścigu krytycznie oceniałem swoje osiągi i wskazałem obszary, w których muszę być lepszy. Zarówno na starcie, jak i podczas wznowienia rywalizacji należało zachować się bardziej agresywnie, natomiast końcówka zawodów była już bardzo mocna. Oczywiście można znaleźć milion wymówek we własnej obronie, ale spoglądając na siebie czuję, że robimy postępy - kontynuował.

Czytaj również: Verstappen chce odczarować Australię

Na razie wydaje się, że AlphaTauri nie ma odpowiedniej szybkości, aby wyróżnić się w środku stawki. Formacja prowadzona przez Franza Tosta pozostaje bez punktów, podobnie jak McLaren. De Vries nie liczy na cud, ale ma nadzieję na poprawę dyspozycji ekipy w dłuższej perspektywie czasu.

- Jesteśmy na tyle rozsądni i realistyczni, iż rozumiemy, że obecnie nie będziemy walczyli o wygrane. Na razie, musimy spoglądać na własne, małe zwycięstwa w tych mistrzostwach. Oczywiście chcemy znaleźć się wyżej w stawce, być bardziej konkurencyjnymi i zdobywać punkty. Właśnie do tego dążymy. Niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się zespół, praca wciąż jest taka sama. Zaangażowanie i chęć doskonalenia się, nie uległy zmianie - zaznaczył.

Czytaj również: Specjalna akcja Bottasa

29-latek jeszcze nigdy nie ścigał się w Melbourne. Do tego pierwszy raz w życiu przyjechał do Australii.

- Po GP Arabii Saudyjskiej spędziłem dwa dni w symulatorze przygotowując się do rundy w Australii. Widzę w tym wartość jako część naszych przygotowań i mam nadzieję, że dzięki temu osiągniemy odpowiednie wyniki na torze. Czynię takie przygotowania z radością, ponieważ wierzę, że może nam to pomóc, a także dobrze jest nadal ćwiczyć techniki jazdy i poprawiać swoje umiejętności. Nigdy nie byłem w Melbourne, nigdy nie byłem w Australii, więc będzie to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie - podsumował.

Czytaj również: W F1 nie ma najwolniejszego zespołu

Harmonogram Grand Prix Australii 2023

Piątek, 31 marca

03:30 - Trening 1

07:00 - Trening 2

Sobota, 1 kwietnia

03:30 - Trening 3

07:00 - Kwalifikacje

Niedziela, 2 kwietnia

07:00 - Wyścig

Video: Australijska podróż Daniela Ricciardo