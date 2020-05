Włosi dementują plotki

Formuła 1 ogłosiła zarys planu, według którego rozegrany ma być tegoroczny sezon, w ogromnym stopniu zakłócony przez pandemię koronawirusa. Wiadomo, że celem jest rozpoczęcie rywalizacji 5 lipca od Grand Prix Austrii. Na Red Bull Ringu prawdopodobnie rozegrane będą dwa wyścigi, a podobny scenariusz szykowany jest również dla Silverstone. Reszta europejskiego, jednego z czterech, etapu nie jest znana, a media prześcigają się w publikacji różnych wersji zaktualizowanego harmonogramu. Według jednej z nich kierowcy mieliby się nie ścigać we Włoszech na kultowym torze Monza.

Plotki jakoby los Grand Prix Włoch był już przesądzony, zdementował w rozmowie ze Sky Sport Italia Angelo Sticchi Damiani, szef włoskiej federacji.

- To fake news. Nie mamy szklanej kuli, aby przewidzieć co będzie się działo we wrześniu, ale pracujemy nad wyścigiem przy pustych trybunach. Jesteśmy przekonani, że Monza pozostanie w harmonogramie, choć niemal pewne jest, iż rywalizacja odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Nie wiemy czemu pojawiły się fałszywe informacje o wyłączeniu Grand Prix Włoch z kalendarza na 2020 rok.

Sticchi Damiani wykluczył również możliwość rozegrania dodatkowego wyścigu z wykorzystaniem odwróconej nitki toru.

- Tor ma wyznaczony kierunek, z którym związane są krawężniki, bariery i cała struktura obiektu. Nie bierzemy pod uwagę wymagającej i kosztownej pracy polegającej na zmianie tego wszystkiego.

Grand Prix Włoch w pierwotnym kalendarzu zaplanowane było na pierwszy weekend września.