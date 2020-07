Wolff apeluje do Red Bulla

System DAS, dzięki któremu kierowcy Mercedesa mogą za pomocą kierownicy zmieniać zbieżność przednich kół, budzi kontrowersje już od czasu zimowej sesji testowej w Barcelonie. Rywale i FIA bacznie przyglądali się nowemu wynalazkowi z Brackley. Najbardziej dociekliwy był Red Bull Racing, który zapowiadał protest w Australii.

W Austrii, gdzie odbywa się inauguracyjny weekend sezonu 2020, DAS ponownie jest gorącym tematem. RBR wciąż szuka wyjaśnień dotyczących legalności - zakazanego już w 2021 roku - systemu i nie wyklucza nawet oficjalnego protestu.

- To bardzo sprytny system - powiedział Christian Horner, szef RBR, podczas piątkowej konferencji prasowej. - Trzeba docenić pomysłowość, która za nim stoi, jednak dla nas podstawowe pytanie brzmi: czy jest to legalne? Chcemy to wyjaśnić, ponieważ ma to wpływ na dalszą część sezonu. Zakazano to w przyszłym roku, ale czy jest dozwolone w tym? Są to pytania, które zadamy FIA za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

Wolff przyznał, że szanuje stanowisko rywali, dodając jednocześnie, że F1 powinna uniknąć kontrowersji podczas pierwszego, tak długo wyczekiwanego weekendu sezonu.

- Szanuję zdanie Christiana. Wyjaśnienie wątpliwości zawsze jest pozytywne. Wydaje nam się, że jesteśmy po właściwej stronie. Mamy za sobą wiele rozmów z FIA i to jest powód, dla którego mamy to [DAS] w samochodzie.

- Wszystkie zespoły zdają sobie sprawę, że jesteśmy w dość delikatnej sytuacji. To pierwszy wyścig i myślę, że choć szukanie wyjaśnień jest sprawiedliwe, nie chcielibyśmy, aby w niedzielę wszystko zmieniło się w wielką debatę. Myślę, że Christian podejmie właściwą decyzję. Kontrowersje i różne sposoby oceny technicznych innowacji zawsze były częścią Formuły 1. Można się tego spodziewać i to część ryzyka, jakie się podejmuje - zakończył Toto Wolff.