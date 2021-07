Przyszłość Fina w najważniejszej wyścigowej serii świata stoi nad znakiem zapytania. Wiele mówi się o tym, że partnerem Lewisa Hamiltona w Mercedesie zostanie George Russell, obecnie trzeci sezon reprezentujący Williamsa.

Po wyścigowym weekendzie z Grand Prix Wielkiej Brytanii Bottas zebrał pochwały. Choć po raz kolejny nie zdołał włączyć się do walki o zwycięstwo, wydatnie pomógł Hamiltonowi. W piątkowych kwalifikacjach użyczył mu „strugi”, a w trakcie niedzielnego wyścigu zastosował się do polecenia zespołu i przepuścił Brytyjczyka, który w końcówce dogonił i wyprzedził lidera - Charlesa Leclerca.

- Valtteri był dziś naprawdę szybki - powiedział Wolff w rozmowie z Ilta Sanomat, fińskim dziennikiem. - Lewis „leciał” na twardych oponach i był w innej klasie niż cała reszta. Valtteri był drugim najszybszym i pomógł Lewisowi.

- Jest świetnym graczem zespołowym z odpowiednią osobowością.

Mimo że w Mercedesie unikają jednoznacznych odpowiedzi na temat przyszłorocznego składu, Wolff zaznaczył, że w przypadku sięgnięcia po Russella pomoże Bottasowi w dalszej karierze.

- Jeśli dojdzie do sytuacji, że postanowimy dać szansę komuś innemu, to nie będzie tylko kwestia moich relacji [z Valtterim]. Uważam to za swój obowiązek, ponieważ on zasługuje na wspaniałą przyszłość.

- Jest zespołowym kolegą najlepszego kierowcy na świecie i nie zawsze jest łatwo błyszczeć w takiej sytuacji. Jest jednak świetny - zapewnił Toto Wolff.

Bottas jest aktualnie czwarty w tabeli kierowców. Do lidera Maxa Verstappena traci 77 punktów.