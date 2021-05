Plany rywalizacji w stolicy Anglii pojawiły się już za czasów rządów Berniego Ecclestone’a. Podobny zamiar początkowo mieli również aktualni włodarze z Liberty Media. Jednak ambicje dotyczące wyścigu w Londynie nigdy nie były bliskie realizacji.

Wolff w rozmowie z Evening Standard przyznał, że chciałby, by Formuła 1 zagościła na ulicach brytyjskiej metropolii, zwracając się pośrednio do wybranego na kolejną kadencję burmistrza Londynu Sadiqa Khana oraz premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona.

- Chciałbym żebyśmy mieli grand prix na Silverstone, bo jest to coś, co kochają fani - powiedział Wolff. - Silverstone jest jednym z tradycyjnych torów w Formule 1. Jednak ściganie w Londynie przebiłoby wszystko. Mam nadzieję, że burmistrz Londynu oraz pan Johnson przeczytają to i zaczniemy to realizować.

- Korzystamy z najbardziej wydajnych silników hybrydowych na świecie, a obecna supergwiazda jest Brytyjczykiem. Wyścig w Londynie pokazałby naszą technologię i innowacyjne możliwości - podsumował Toto Wolff.