Wolff dostrzega przewagę Ferrari

Mimo że Mercedes sięgnął po szóstą z rzędu podwójną koronę, w drugiej połowie sezonu miał trudności ze zniwelowaniem przewagi, jaką włoski rywal wypracował sobie pod względem prędkości na prostych. Choć część zysku wynikała z koncepcji aerodynamicznej samochodu, nie ulega wątpliwości, że Scuderia miała w tym sezonie najlepszy silnik.

Poproszony o swoje spostrzeżenia na temat rywalizacji z Ferrari, Wolff powiedział: - To się nieustannie zmienia. Z tego co widzieliśmy, może to być nawet 50 KM. I widzimy tendencję zwyżkową.

Kluczem do dogonienia konkurenta jest zrozumienie gdzie osiąga on przewagę. Zdaniem Wolffa zespól zidentyfikował mocne strony Ferrari i wie co musi zrobić, by zmniejszyć deficyt pod względem mocy w 2020 roku.

- Jeśli podejmiemy wszystkie niezbędne środki, to rywalizacja w obszarze jednostek napędowych ponownie będzie wyrównana.

Austriak nie bagatelizuje również postępu poczynionego przez Hondę, której silnik napędza Red Bulle oraz Toro Rosso. Wolff zaznacza, że w położonym na dużej wysokości Mexico City japoński producent spisywał się lepiej niż Mercedes.

- Różni się to w zależności od toru. Jeśli chodzi o Meksyk, to powiedziałbym nawet, że w kwalifikacjach mieli delikatną przewagę. Wynikało to jednak w dużej mierze z wysokości. Nasza konstrukcja nie działa optymalnie w tak ekstremalnych warunkach.