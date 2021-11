Hamilton wygrał ostatnie dwa wyścigi w Brazylii i w Katarze, co pozwoliło zmniejszyć przewagę Maxa Verstappena. Przez ostatnie dwa weekendy wyścigowe napięcie między Red Bullem, a Mercedesem rośnie. Toto Wolff twierdzi, że intensywność walki, wydobyła z siedmiokrotnego mistrza świata to, co najlepsze.

- Na Interlagos obudził w sobie lwa. Jest absolutnie brutalny i zimnokrwisty. To jest najlepsze, co ma Lewis w sobie, widzieliśmy to już w przeszłości. Myślę, że kiedy pojawiają się przeciwności losu, zbiera się w nim siła, która go mobilizuje, jak u superbohaterów.

Hamilton stracił prowadzenie w mistrzostwach podczas wyścigu w Turcji. Przepaść między zawodnikiem Mercedesa, a Maxem Verstappenem wzrosła do 19 punktów, po zwycięstwach Holendra w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Szef Mercedesa stwierdził, że nigdy nie przestał wierzyć w Hamiltona.

- Do Turcji mieliśmy silną pozycję, a następnie nasza sytuacja się pogorszyła. Wierzę w walkę do samego końca. Zobaczymy, kto zasługuje na ostateczne zwycięstwo - zakończył.