Wolff: Kara zbyt surowa

Po drugim restarcie, w trakcie 59. okrążenia Grand Prix Austrii, Alex Albon po zewnętrznej zaatakował Lewisa Hamiltona. Doszło do kontaktu, Hamilton pojechał dalej, a Taj obrócił się i stracił szanse na dobry wynik. Brytyjczyk otrzymał 5 sekund kary, co zepchnęło go z podium.

Toto Wolff, pytany o incydent, powiedział: - Sędziom nigdy nie jest łatwo podjąć odpowiednią decyzję. Sądzę, że dziś był zły dzień dla Lewisa i zły również dla zespołu. Oczywiście, karę relegacji przyznaną przed startem po tym, jak Red Bull odkopał inne ujęcie wideo należy wziąć na klatę i tak się stało.

- Jednak jeśli chodzi o wyścig, to w mojej ocenie 5 sekund jest zbyt surowe. Obejrzeliśmy przed chwilą kilka razy powtórki. Lewis miał już w pełni skręconą kierownicę. Albon miał przed sobą jeszcze 40 procent zakrętu i sytuacja była inna niż podczas okrążenia numer 1, kiedy to Lewis musiał odpuścić.

- W mojej opinii kara jest nieuzasadniona. Jednak zdaję sobie sprawę ze złożoności procesu polegającego na podejmowaniu właściwej decyzji. Niektórzy cię poprą, inni będą przeciwko - podsumował Toto Wolff.

Lewis Hamilton za przewinienie otrzymał kolejne 2 punkty karne. W chwili obecnej ma ich na koncie 7. Po zebraniu 12 zawodnik zostaje zawieszony na jeden wyścig.