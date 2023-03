Wolff na czele Akademii F1

Była członkini zespołu Williams F1 i zawodniczka DTM, Susie Wolff, ostatnio pełniła funkcję szefa zespołu, a także dyrektora generalnego ekipy Venturi w Formule E w latach 2018-2022.

Założycielka inicjatywy Dare To Be Different, programu opracowanego w celu zwiększenia udziału kobiet w sportach motorowych, od czasu uruchomienia tej kampanii jest głównym mówcą na ważnych konferencjach, takich jak Pendulum Summit 2023 w Dublinie.

Na swoim nowym stanowisku dyrektora zarządzającego Akademii F1, Wolff będzie podlegać dyrektorowi generalnemu F1, Stefano Domenicalemu.

W ogłoszeniu jej nominacji czytamy, że Wolff będzie odpowiedzialna za kierowanie rozwojem kobiecych talentów w sportach motorowych, z naciskiem na stworzenie udanej ścieżki do wyższych kategorii w piramidzie F1.

- Akademia F1 stanowi okazję do promowania prawdziwych zmian w naszej branży poprzez stworzenie najlepszej możliwej struktury do wyszukiwania utalentowanych kobiet w ich podróży do elitarnych poziomów sportów motorowych, zarówno na torze wyścigowym, jak i poza nim - mówi Susie Wolff.

- Jest dużo pracy do wykonania, ale jest też wyraźna determinacja, aby zrobić to dobrze. Wierzę, że Akademia F1 może reprezentować coś poza wyścigami. Może zainspirować kobiety na całym świecie do podążania za marzeniami i uświadomienia sobie, że dzięki talentowi, pasji i determinacji nie ma ograniczeń co do tego, co mogą osiągnąć - dodała Wolff.

Pierwszy sezon F1 Academy obejmie siedem rund. Sezon rozpocznie się na torze Red Bull Ring w Austrii w dniach 28-29 kwietnia, a zakończy się pod koniec października rundą towarzyszącą F1, GP Stanów Zjednoczonych.

W sezonie weźmie udział 15 samochodów spod szyldu zespołów ART, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport i Prema. Akademia F1 będzie działać na poziomie Formuły 4, wykorzystując podwozie Tatuus T421 współpracujące z silnikiem Autotecnica o mocy 165 KM. Pirelli będzie oficjalnym dostawcą opon.