Wolff nie wierzy w sądowy finał

Werdykt sędziów dotyczący Racing Point rozczarował obie strony barykady. Oskarżyciele domagają się większej kary, natomiast uznany za winnego zespół - mniejszej. Formalnie trzy ekipy złożyły apelację: Renault, które już wycofało się ze sporu, oraz Ferrari i Racing Point.

Według nieoficjalnych informacji Scuderia podtrzyma swój zamiar skierowania sprawy do Międzynarodowego Sądu Apelacyjnego.

Wolff powtórzył swoją opinię, iż skarga rywali nie jest podyktowana dbałością o przejrzystość przepisów, ale obawami związanymi z osiągami RP20.

- Myślę, że to część polityki obecnej w Formule 1 - powiedział Wolff w rozmowie ze Sky F1. - To presja na osiągi Racing Point, które są w tym roku wyjątkowe. Nie chodzi konkretnie o wloty powietrza do hamulców.

- Zespół wykonał naprawdę dobrą robotę i są blisko nas. To grupa ludzi, która w poprzednich latach rywalizowała mając niewielki budżet, a zmniejszyli stratę nawet do nas. Miejmy nadzieję, że wszystko wyjaśni się w przyszłym tygodniu. Nie sądzę, aby sprawa trafiła do sądu.

Spytany czy uważa, że Ferrari pójdzie śladem Renault i wycofa apelację, Austriak odpowiedział krótko: - Nie wiem.

Racing Point ukarano odebraniem 15 punktów wywalczonych w klasyfikacji konstruktorów w Grand Prix Styrii oraz grzywną w wysokości 400 tysięcy euro.