Rozmowy między dyrektorem sportowym a pitwallem podczas wyścigów są częścią Formuły 1. W tym roku władze F1 wraz z FIA zdecydowali się na transmitowanie wybranych rozmów między zespołami a Michaelem Masi, aby dać fanom dodatkowy wgląd w to, co się dzieje w czasie wyścigu.

W trakcie sezonu zarówno Toto Wolff, jak i Christian Horner od czasu do czasu wykorzystywali kanał do komunikacji z dyrekcją wyścigu, aby wpłynąć na decyzje, co było bardzo widoczne podczas Grand Prix Abu Zabi.

Horner w końcowej fazie ostatniego wyścigu sezonu zwrócił się do Masiego, w kwestii zdublowanych samochodów między Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Następnie do Australijczyka zgłosił się Wolff, który wyraził swoją dezaprobatę, kiedy zdecydowano się na restart wyścigu, a części zdublowanych kierowców pozwolono wyprzedzić samochód bezpieczeństwa.

Po kontrowersyjnym Grand Prix dyrektor zarządzający F1, Ross Brown zasugerował, że szefowie zespołów nie powinni korzystać z kanału kontroli wyścigu.

Szef Mercedesa zapytany o to, co sądzi o tym pomyśle, stwierdził:

- Zgadzam się z Rossem. W sumie to obwiniam siebie, jak i jego za to, do czego ostatecznie doprowadziła ta komunikacja. Wspólnie podjęliśmy decyzję o tym, aby transmitować rozmowy między zespołami a dyrekcją, aby dać nowe doświadczenia kibicom. Zarówno ja, jak i Christian przekroczyliśmy wszelkie granice, bo tak zaciekle walczyliśmy o interesy naszych zespołów.

Austriak zasugerował, że nie tylko szefom zespołów należy zabronić rozmów, ale powinny również istnieć ograniczenia w zakresie tego, co mogą robić dyrektorzy sportowi.

- Myślę, że zmiany powinny dotyczyć zarówno nas, jak i dyrekcji. Wydaje mi się, że żadna strona nie powinna wywierać presji. Dyrektorzy sportowi powinni jedynie wskazywać na sytuacje, które kontrola wyścigu ewentualnie mogła przeoczyć - zakończył Wolff.