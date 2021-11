Mercedes zdecydował się na wymianę silnika spalinowego w bolidzie siedmiokrotnego mistrza świata. Z tego powodu Hamilton zostanie przesunięty o pięć pól na starcie jutrzejszego wyścigu. Toto Wolff przyznał, że zespół długo zastanawiał się, czy to jest słuszna decyzja.

- Wymiana silnika nigdy nie jest jednoznaczna, ponieważ rezygnujesz z pozycji, którą wywalczyłeś w kwalifikacjach. Widząc, że mamy dobre tempo i zdobywamy pole position, wiemy, że mamy duże szanse na wygranie wyścigu. Jednak w ostatnich weekendach mieliśmy duże problemy z niezawodnością i degradacją, co doprowadziło nas do sytuacji, w której musimy być bardziej ostrożni na nasze części. Zwracamy mocno uwagę na to, ile wyścigów możemy przejechać na jednym silniku - tłumaczył.

49-latek przyznał, że duża różnica między Hamiltonem, a Verstappenem niekoniecznie musi się utrzymać do końca weekendu.

- Nie jestem zbytnio zaskoczony różnicą. W ostatnim czasie tempa zespołów bardzo się zmieniają. W Meksyku byliśmy szybcy, chociaż na papierze nie powinniśmy być pierwsi. Brazylia wydawała nam się bardzo trudna, a teraz mamy dużą przewagę. Wiemy, że to nie koniec, bo w Meksyku straciliśmy szybko pozycję lidera.

Szef Mercedesa został również zapytany o to, czy ma jakieś rady dla Lewisa Hamiltona.

- Po prostu musi robić to co zawsze. Myślę, że będzie chciał wygrać sprint, aby ruszyć do wyścigu z szóstej pozycji. Wierzę, że ma duże szanse na zwycięstwo - zakończył.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images