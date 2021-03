Bottas zainaugurował sezon trzecim miejscem. Fin wziął również dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie w wyścigu, wykręcone w samej końcówce na świeżych oponach.

Szanse na lepszy wynik zmniejszyły się niedługo po starcie rywalizacji, gdy Bottas przegrał pojedynek z Charlesem Leclerkiem. Nim odzyskał pozycję, czołowa dwójka - Max Verstappen i Lewis Hamilton - zdążyła odjechać. Mercedes zdecydował, że Bottas zrealizuje strategię podobną do tej zastosowanej w przypadku Hamiltona. Problem podczas wizyty w alei serwisowej ostatecznie pogrzebał wszelkie nadzieje na coś więcej niż najniższy stopień podium.

Po zakończeniu rywalizacji, w rozmowie „na gorąco”, Bottas skarżył się, że przyjęta strategia była zbyt defensywna.

- Z pewnością jestem rozczarowany - przyznał Bottas. - Dobre punkty dla zespołu, ale w moim przypadku, jeśli chodzi o strategię, zamiast atakować, zachowaliśmy się defensywnie. Zaskoczyło mnie to i nie było normalne.

- Potem był ten powolny pit stop i przepadły wszystkie możliwości. Udało nam się mieć dwa samochody w czołówce i mogliśmy rozegrać to strategicznie. Uważam, że w moim przypadku było więcej do zdobycia.

Pytany przez Motorsport.com o alternatywną strategię, Wolff przyznał, że nie było zbyt wielu możliwości, a Bottas jest poniekąd sam sobie winien.

- Nie było żadnej innej dostępnej strategii - powiedział Wolff. - Próbowaliśmy podcięcia również z Valtterim, co, jak sądzę, zmieniłoby jego wyścig. Jednak nie chcieliśmy, by tracił pozycję na starcie. Nie mógł potem odrobić [straty] do dwójki z przodu.

- Pit stop miał na celu podcięcie Maxa [Verstappena] i myślę, że by nam się udało, ale pojawił się problem z pistoletem przy prawym przednim kole.

Wolff dodał, że rozumie frustrację swojego kierowcy, ponieważ w tamtym momencie Bottas nie miał pełnego obrazu sytuacji.

- Całkowicie rozumiem zdenerwowanie w samochodzie, gdy nie ma wszystkich informacji oraz wypowiedź: „uważam, że mogliśmy zrobić coś innego”. Nie wiem jednak, jaką inną strategię moglibyśmy zastosować. Jeden postój z pewnością nie był możliwy. Pośrednie [opony] nie dotrwałyby do mety. Z kolei twarda mieszanka na tamtym etapie by się nie sprawdziła.

- Nie było innych dostępnych opcji - wyjaśnił Toto Wolff.